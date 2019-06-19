Увел в кусты, изнасиловал и задушил: в Самаре на 20 лет осудили парня, который зверски убил 7-летнюю девочку

Сосед, который оказался жестоким убийцей. Теперь про 24-летнего Николая Захарова, проживавшего на улице Блюхера, так можно говорить с полной уверенность. Сегодня, 19 июня, Самарский областной суд признал его виновным в убийстве 7-летней Юлии С.

Произошедшее с девочкой шокировало не только местных жителей, но и всех, кто слышал об этой истории. Ближе к вечеру 20 июля 2018 года Юля пропала без вести. Буквально исчезла со двора, старшие братья не доглядели за сестренкой, у которой были задержки в развитии. Ребенка искали всю ночь - волонтеры, добровольцы, силовики - ничего.

Девочку обнаружили в кустах

- Утром 21 числа на заброшенном стадионе педуниверситета на Блюхера, в кустах, было обнаружено тело пропавшей. Его спрятали под бытовым и строительным мусором. Девочку изнасиловали, в том числе с использованием палки, и задушили, - подробности случившего пугали.

Поиски преступника велись несколько дней. Под подозрения попадали ее старшие братья и отец, на которого сыновья зачем-то указывали. Эти версии не нашли подтверждения. Но 24 июля оперативники нашли подозреваемого. С тела ребенка было взято ДНК незнакомца, правоохранители стали проверять круг ее знакомых и совпадение вышло с Николаем Захаровым, который проживал в соседнем подъезде.

- С 17 до 19 часов обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у дома, где увидел ранее ему знакомую 7-летнюю девочку, которая гуляла во дворе. Захаров решил ее изнасиловать и, реализуя задуманное, используя детскую доверчивость, увел на территорию заброшенного стадиона, - сообщали в СУ СК по региону.

Примерно с 10 часов вечера Николай вместе с другими неравнодушными и родными своей жертвы принимал активное участие в розыске Юли. Хотел отвести от себя подозрения. Говорят, он даже приходил на похороны погибшей, в отличие от ее братьев и папы, которых тогда проверяли стражи порядка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706279" frameborder="0"></iframe> Видео следственного эксперимента с участием самарца, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку.

Николая Захарова арестовали. На него возбудили сразу несколько уголовных дел - убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Весной преступление стали рассматривать в суде, в закрытом режиме. Как стало известно "КП-Самара" в процессе допросили более 20 свидетелей. Сам Николай в своих показаниях во всем признался.

На месте гибели Юли сделали мемориалФото: Михаил ГОРЮНОВ

- Федеральный судья Геннадий Минин назначил подсудимому 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших, родных погибшей, о взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред и 18 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, то есть затрат на похороны девочки, - сообщила корреспонденту samara.kp.ru государственный обвинитель по делу, прокурор Наталия Рагуля.

Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время на его обжалование.

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