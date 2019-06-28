Мария и Андрей. Девятая неделя проекта: "К новой системе питания почти привыкли, но хочется шашлыка"

«КП-Самара» продолжает проект «Худеем вместе». Мария и Андрей уже на финишной прямой. Пара соблюдает рекомендации психолога-диетолога. Еще бы, ведь они поставили перед собой цель похудеть и чувствовать себя отлично!

Андрей и Мария уже отказались от сложных блюд, пересмотрели свои взгляды на еду и почти привыкли к новой системе питания.

Мария считает, что результат уже на лицоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария. Было - 81 кг.

На этой неделе мы не взвешивались. Сложно сказать, сколько килограммов ушло. Я чувствую себя легче. Заметила, что немного ушел животик.

Мы продолжаем ходить в бассейн. Я по-прежнему стараюсь больше ходить пешком. Когда возвращаюсь с работы, даже если я сильно устала, выходу из троллейбуса на пару остановок раньше и иду домой пешком. Сейчас мы едим больше фруктов, свежих овощей. К новой системе питания почти привыкли.

Так интересно, у меня обострилось обоняние. Особенно заметным стал запах шашлыка. Уговариваю Андрея поддаться соблазну и устроить себе вечер шашлыка. Он смеется, мол, шашлык без алкоголя - это не то, а для алкоголя нужен повод. Поэтому пока обходимся без шашлыка.

Больше пьем воды. Пакетированные соки исключили совсем. Слишком там много сахара. Домашние компоты у нас тоже не очень популярны. Я вообще сладкое не люблю. Даже самое вкусное мороженное легко променяю на что-то соленое. Для утоления жажды в жару делаем квас. Только вот солода в наших магазинах нет. Но домашний квас все равно получается приятным, хоть и бледного цвета.

Чувствуем себя лучше, планомерно худеем. На достигнутом останавливаться не хотим. На велосипеде пока не прокатилась. Это остается мечтой, но думаю, что скоро эта мечта осуществится.

Андрей обходится без разгрузочных днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей. Было - 124 кг.

По традиции расскажу немного и за Андрея. Я устраиваю себе разгрузочные дни, а вот Андрей нет, он обходится без этого. Наверное, ему и не нужны. Он и так худеет лучше меня. У нас все идет планомерно. Особенных новостей нет.

Очень помогает то, что мы худеем вдвоем. Пару дней назад мне очень не хотелось идти в бассейн. Но Андрей убедил, что тренировки пропускать нельзя. Пришлось идти. А я слежу, чтобы он лишнего не ел. Так и получается, что мы друг за другом присматриваем.

Андрей и Мария на правильном путиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»:

Андрей и Мария на правильном пути. С точки зрения гармоничного питания шашлык себе позволить можно, причем любой, но с овощами. Перед каждым съеденным кусочком мяса лучше съесть немного овощей. А вот от алкоголя действительно лучше воздержаться. Для наших героев лучше, если шашлык будет не жирным.

Квас - это тоже неплохо. В нем есть некая калорийность, сахар, но я не думаю, что при том рационе, которого сейчас придерживаются Мария и Андрей, квас сильно повлияет на суточную калорийность. Если квас их устраивает, это прекрасно. Он поднимет им настроение и будет только способствовать похудению.

По поводу разгрузочных дней. Если бы Андрей их придерживался, он похудел бы еще быстрее. У Марии сложность в том, что она работает сутками. Из-за этого у нее нарушен сон, Марии сложнее разогнать метаболизм, сжигать калории, поэтому и вес уходит медленнее. Андрей лучше спит и больше двигается.