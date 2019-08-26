Парню, утопившему молодого самарца в озере на глазах у его девушки, дали 3 года колонии-поселения

На днях в Волжском районном суде был вынесен приговор по шокирующему случаю, который прошлым летом произошел на Алексеевских озерах. В ночь с 23 на 24 июня там на глаза своей любимой девушки и друзей погиб 23-летний Александр Якимов.

«Иди поплавай!»

Как уже рассказывали журналисты «Комсомольской правды — Самара», это история получилась весьма спорной. С самого начала возлюбленная Александра — Валентина — рассказывала нашему изданию, что парня утопила компания кавказцев, отдыхавшая по соседству. Им, якобы, не понравились «женский» голос и прическа Якимова.

— Я выбежала из машины, Саша лежал на спине, а на нем сидел Артур и бил его кулаками по лицу. Я стала сталкивать Артура, но другой мужчина схватил меня за волосы и отшвырнул меня. Вмешались наши ребята, им тоже досталось. Я повернулась и увидела, что моего парня пинают двое. Подбежала и легла на Сашу, чтобы ему меньше ударов досталось, но меня снова взяли за волосы и отшвырнули, — говорила девушка.

По ее словам, потерпевшего схватили за руки и ноги и сбросили с обрыва в озеро с дерзким пожеланием — «Иди поплавай!». Валентина прыгнула за утопающим, но не смогла удержать его на поверхности воды. Более того, с берега в них летели стеклянные бутылки.

Достали со дна молодого человека лишь утром — водолазы.

Артур пытался помочь

Вышеупомянутого 26-летнего Артура Акопяна задержали лишь спустя несколько дней после происшествия. Ему предъявили обвинения в убийстве и отправили в СИЗО. Сам он с претензиями в свой адрес не соглашался, заявляя, что никого не хотел лишать жизни. Согласно его показаниям, был обоюдный конфликт и Александр в какой-то момент оказался в озере Костыли.

Близкие погибшего не верят в случайность его гибелиФото: соцсети

— Он стоял в воде и что-то говорил. Ему кричали, чтобы вылез оттуда — пообщаться можно и на берегу. Но он оставался там, а потом его девушка — Валя — сняла верхнюю одежду и прыгнула к нему. Вместе они доплыли чуть ли не до середины озера — метров на 30 от берега. О чем-то разговаривали. Потом Александр стал захлебываться, Валентина звала на помощь. Артур пытался помочь и кинул матрас друзьям Александра и Валентины со словами — «Плывите за ним!» Я ушел к авто. В дальнейшем мы узнали, что Александр утонул, — делился версией с «Комсомолкой» брат Артура — Ашот, которому предъявили обвинения в нанесении потерпевшему травм средней тяжести.

Не нашли доказательств

В феврале 2019 года прокуратура разделила позицию Акопянов и их защитников. Обвиняемому в убийстве вменили причинение смерти по неосторожности отпустили его домой. Нужных доказательств обратного потерпевшая сторона не нашла.

Служители Фемиды рассматривали дело несколько месяцев. Вердикт удивил многих. Артуру Акопяну дали три года — минус то время, что он отсидел в СИЗО. Ашоту и еще одному фигуранту по эпизоды с избиениями Окладову назначили два с половиной года колонии-поселения.

Близкие Александра Якимова уже выразили свое несогласие с таким мягким, по их мнению, решением. Они считают, что это беспредел правосудия и будут обжаловать его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователи: погибшего в озере под Самарой парня не утопили, а нечаянно помогли ему утонуть

По мнению правоохранителей, Александра Якимова никто не хотел лишать жизни, близкие погибшего считают, что расследование идет необъективно (подробности)

«Он не скидывал Александра в озеро!»: брат обвиняемого в убийстве парня под Самарой заявляет о его непричастности к расправе

Участник тех событий не отрицает только факт драки, в свою очередь друзья погибшего настаивают на версии о жестоком преступлении (подробности)

«Я упала на Сашу, чтобы принять удары на себя»: девушка убитого из-за «женственной» прически парня боится, что утопивших его отморозков отпустят

Влюбленные встречались три года. Валентина прыгнула за женихом в озеро, но спасти не смогла (подробности)

Под Самарой неизвестные поиздевались над прической молодого парня и утопили его в озере

По факту убийства возбуждено уголовное дело, за преступление задержаны двое братьев (подробности)