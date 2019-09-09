Христа ради! Нужен ли 33-метровый Иисус Самарской области

7 сентября, в разгар празднования Дня города, известный скульптор Зураб Церетели как бы невзначай заметил, что в Самаре можно установить 33-метровую статую Христа.

- У меня появилась такая мысль, что, если будет такое желание, то можно поставить статую здесь. Высота ее 33 метра. Можно установить ее на горе, - отметил Зураб Константинович, на что губернатор Дмитрий Азаров ответил - эту идею обязательно обсудят.

Тут так и просится цитата из фильма “На войне как на войне” - “Только этого не хватало нашему доблестному гвардейскому экипажу”. Но если поразмыслить, то что нам, собственно, мешает?

Историк и идеолог фестиваля восстановления исторической среды “Том Сойер Фест” Андрей Кочетков честно высказался, что еще не сформировал своего отношения к этому, упомянув о проекте, что “это конечно фриковство полное. Но может так случиться, что будет хорошо!”.

"Вертолетная площадка" в поселке Управленческий тоже можно рассмотреть в качестве места для статуиФото: Ольга СКОСЫРЕВА

И на самом деле, представьте, что где-нибудь на Царевом кургане поставят 33-метровую статую Христа. Эта статуя будет на 5 метров выше, чем знаменитый Христос в Рио-де-Жанейро. Ее будет видно практически отовсюду и туристическая привлекательность региона точно вырастет до мирового уровня. Открытки, майки, прочая сувенирная продукция. В конце концов, в Самаре не так много символов, которые известны широкой публике.

Тем не менее, архитектор Дмитрий Орлов, автор мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», более известного в народе и как “стена славы” и “стена плача”, высказался более категорично, хоть и вежливо:

- Я думаю, что от этого предложения следует вежливо отказаться, поскольку хотелось бы видеть объекты первой свежести. Быть не до Рио-де-Жанейро Самаре было бы обидно, поскольку сооружение, эскизы которого я видел, глубоко вторичны и просто напрямую цитирует то, что в Бразилии.

Гора Тип-Тяв. Еще одно место для статуиФото: Ольга СКОСЫРЕВА

А вот архитектурный обозреватель Армен Арутюнов предположил, что работа может найти свое место в городе или области:

- К творчеству Церетели я отношусь хорошо. Оно очень разное, что в общем-то характеризует любого большого художника. Есть и удачные работы, есть и неудачные. Что касается памятника Шостаковичу, я считаю очень удачной скульптурой. У него есть замечательные мозаики, выполненные в советское время.

Что касается установки статуи Христа в Самаре, я не могу серьезно относится к этой идее.

Во-первых, это все на уровне разговоров. Во-вторых, все всегда зависит от самой работы и контекста. В самом городе нет места на мой персональный взгляд, где эта скульптура могла быть органична. Ну если, конечно, не будет идти речь о том, что “давайте уберем Паниковского и поставим Церетели” - сами понимаете, это несерьезно и только шутить можно.

Я допускаю, что возможно есть локации, где это будет уместно, но я таких в городе не вижу. В Самарской области? Почему бы и нет. Но немаловажен вопрос, который возникает в таких случаях “За чей счет банкет?”. Если будет положительное решение, то нужно понимать, откуда брать средства на установку. Повторюсь, пока я серьезно к этому относиться не могу.

Загородный парк до сих пор без реконструкции. Может, появление 33-метрового Иисуса мотивирует чиновников уделить внимание паркуФото: Ольга СКОСЫРЕВА

Итак, быть ли Самаре вторым Рио-де-Жанейро? Ведь статуя уже готова, ее в 2013 году знаменитый скульптор изготовил на питерском заводе «Монументскульптура». Правда, тогда он собирался подарить Христа городу Сочи, как свой вклад в олимпиаду. Однако совет архитекторов курортного города не дал согласия, деликатно объяснив, что скульптура создавалась без учета архитектурных особенностей курорта.

Дадут ли согласие самарские эксперты, еще предстоит выяснить. Впрочем, перспектива есть, ведь Зураб Константинович уже дважды обрадовал наш город своими творениями - памятником композитору Дмитрию Шостаковичу и дядей Степой на Ленинградской.