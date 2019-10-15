Насиловал девушек и искал их на сайтах знакомств: в Самаре ищут жертв маньяка с собакой и электрошокером

Забрал с работы и изнасиловал

Следователи СУ СК Самарской области разбираются в уголовных делах 33-летнего Ильи Д. Пока его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Изнасилование» и покушение на убийство.

Первый эпизод датирован еще зимой. Рано утром 20 января на проспекте Карла Маркса неизвестный верзила схватил 32-летнюю аптекаршу, когда она открывала дверь на работу. Злодей увел ее за гаражи и там, угрожая расправой и применяя электрошокер, изнасиловал.

— Преступник тогда скрылся. По камерам наружного полиция «довела» его аж до Железнодорожного вокзала, но это не помогло установить личность, — поделились с «КП-Самара» правоохранители.

Преступление на Карла Маркса не могли раскрыть много месяцевФото: ГУ МВД России по Самарской области

Не много пользы было и от фоторобота. Его жертва составила только после беседы с психологами. Дело долгое время оставалось висяком.

Прогулка с ножом и собакой

В шесть часов утра уже 27 сентября подозрительный мужчина с собакой и ножом в руке сначала преследовал 19-летнюю студентку медицинского колледжа Ангелину, которая спешила на учебу, а потом напал на нее и попытался убить. Просто так, без причины. Бойкая самарчанка смогла отбиться, вовремя вызвать медиков и тем самым спасти себе жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/734567" frameborder="0"></iframe> В Самаре парень с ножом напал на девушку.

Незнакомец и тогда был зафиксирован видеокамерами. В этот раз ему скрыться не удалось. В течение суток оперативники благодаря обращениям от горожан нашли подозреваемого — в его квартире на улице Чапаевской.

После проверки эпителия стражей порядка ждал сюрприз. Результаты экспертизы полностью совпали с тем, что были в зимнем случае на Карла Маркса. Сейчас правоохранители выясняют, как так получилось, что сразу после изнасилования его биологические следы не всплыли, ведь в базе данных он должен был быть.

Задержанным оказался 33-летний Илья Д. Судя по биографии — он самый настоящий сексуальный маньяк. Атаки на девушек и женщин — его обычное поведение. Он сидел за изнасилование, потом вышел на свободу и в 2012 году уже получил срок за два разбойных нападения. Все жертвы — представительницы прекрасного пола. Илья, по версии правоохранителей, настигал их в подъездах и на улице.

Скрытный парень

Но почему молодой человек оказался преступником? Однозначно ответить на этот вопрос не может никто. Сам Илья тоже не большой любитель что-то рассказывать — он не признавал свою вину ни в предыдущих злодеяниях, ни сейчас.

Илья не признает своей вины ни в чем

— Странностей у него не было, только очень скрытный, — говорит samara.kp.ru Иван П. (имя изменено), который общался с обвиняемым 15 лет назад. — Мы общались с ним, а потом он пропал. В места не столь отдаленные.

В ИК-6 — там Илья отбывал наказание за разбой — насильника тоже запомнили. Вот, что нам рассказал заключенный Дмитрий (имя изменено), который сидел с Д. в одно время:

— Он проживал в 15 отряде. Ходил неопрятный, грязный и мало, с кем общался. Всем твердил, что мама у него — бывший прокурор. За преступления он ничего не говорил. Да и мы не особо стремились с ним общаться. В колонии не любят насильников и педофилов. Правда, мы не знаем он такой на самом деле или менты его оговорили. Знаю еще, что мама его в ИК-9 его пристроила — больницу для зеков. Там много льгот, и женщины осужденные тоже.

Собаку насильника забрал его отецФото: Из личного архива

По словам нашего собеседника, Илья был в хозяйственном отряде, но потом что-то натворил и «его снова отправили на зону».

Жертвы откликнитесь!

Освободившись уголовник работал автомехаником. Еще он сидел сразу на нескольких сайтах знакомств — иногда не под своим настоящим именем. Знакомые не исключают, что там Илья искал себе жертв и боятся предположить, что стало с теми, кто договорился с ним на встречу.

Парня часто видели с той самой собакой. К слову, именно с ней Илья и встречал приехавших его задерживать силовиков. Сегодня пес живет у отца фигуранта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/737787" frameborder="0"></iframe> "Мужчину с ножом" с нашумевшего видео подозревают в изнасиловании женщины.

Расследование уголовных дел продолжается. В ГУ МВД по региону просят всех, кто пострадал от действий задержанного или стал очевидцем совершенных им преступлений обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Самаре: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 332-02-02.

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