«Да — живы, но их опять разлучили»: родители сбежавших на три месяца «Ромео и Джульетты» забрали своих детей

«Мамочка, я тебя по телеку видела!»

История любви Ильи Любаса из Самары и Ангелины Щербик из Турции прогремела на всю страну. 23 июля парень и девочка сбежали из Новолукомля, где Геля гостила у папы, и бесследно исчезли почти на три месяца.

Розыск детей активно освещала «Комсомолка». После многочисленных публикаций поиски дошли до «Первого канала» и программы «Пусть говорят». Эфир оказался судьбоносным — ребята вышли на связь в Брянске. Они пришли в полицию сдаваться, заявив, что устали прятаться.

Ксения дождалась встречи с дочерьюФото: соцсети

— Я была дома, мне позвонили из Брянской области, обрадовали! — не скрывает эмоций в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» мама Гели — Ксения Понтус. — Это такая чудесная новость была!

Ксения предполагает, что дочери и ее кавалеру просто надоело мотаться. Да к тому же, у них, видимо, заканчивались деньги.

— У Ильи там были какие-то средства, но, я думаю, они давно кончились. Может он, конечно, подрабатывал где-то. Ну летом еще можно как-то продержаться на подножном корме, а зимой никак. Я рада, что они включили свои головы, — говорит наша собеседница.

Женщине сразу дали поговорить с Ангелиной. Первое, что сказала ей дочка: «Мамочка, я тебя по телеку видела!»

Боюсь, что будет хуже

— Потом я начала спрашивать, как она, цела ли, здорова, голодная? Она сказала, что все у них хорошо. Живы, это главное, разбор полетов будет потом. Видеться мы им, конечно, разрешить не можем, но по интернету пусть общаются. Неприятно в большом мире терять родного, дорогого тебе человека, — считает Понтус.

Что ждет современных "Ромео и Джульетту" из Самары и Турции, которые три месяца скрывались от родных? 00:00 00:00

Вчера Гелю забрал папа — Алексей Щербик. Он подтвердил, что у ребенка все хорошо. Они уже вернулись домой в Белоруссию — ждут маму, которая заберет школьницу в Анкару.

Мать Ильи встретилась с сыном в Москве. Их уже отпустили в Самару.

— Я изначально не была против их отношений. И сейчас боюсь, что будет хуже. Ни к чему это хорошему не приведет. Детей опять разлучили, и они начнут вытворять всякие гадости. Да — нашлись, да — живые. Но то, что сейчас происходит — для них не очень хорошо. Начнутся опять проблемы, — предполагает Марина Любас.

Проблемы могут быть

Детям еще предстоит допрос у следователей. Их близкие надеются, что все будет хорошо.

Пусть говорят - пропажа Ильи Любаса и Ангелины Щербик.Уже третий месяц родственники, друзья и волонтеры разыскивают пропавших влюбленных. 17-летнего Илью и 14-летнюю Ангелину в последний раз видели в Смоленске. Какой конфликт между семьями мешал счастью влюбленных? Что заставило из бежать жажда романтики или обида на родителей? Всех, кто что-то знает о местонахождении детей, просьба сообщить по телефону горячей линии СУ СК РФ по Ленинградской области: 8 (812) 492-01-58

Как делятся правоохранители, современные «Ромео и Джульетта» все это время прятались в заброшенных домах и на чужих дачах. Как поделился с samara.kp.ru адвокат Сергей Хальченко, проживание в частных владениях вполне может быть истолковано как незаконное проникновение в жилище.

— Эта статья предусматривает наказание до трех месяцев ареста. Ответственность по ней может нести Илья, так как в отличии от Ангелины он достиг необходимого возраста. Дальнейший ход событий зависит как от желания следователей развивать эту историю, так и от степени откровенности подростков о своих действиях, местах проживания и способах проникновения, — отмечает Сергей.

В полиции пара рассказала, что им стало тяжело жить в дали от родных

Проверка путешествий романтиков продолжается. Самое главное сейчас — их возвращение домой, к своим родным и близким.

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