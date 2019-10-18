На «Самара Арене» безопасно? Что известно о состоянии стадиона и проведении там матчей РПЛ

Что произошло?

В ряде спортивных СМИ появилась информация, что стадион «Самара Арена» недостроен. Более того – на арене нельзя проводить матчи Российской премьер-лиги. Якобы на стадионе есть проблемы с безопасностью, системами оповещения, пожарной сигнализацией, а пожарный водопровод до сих пор не подключен.

Отметим, что про эти проблемы была информация еще в сентябре 2018 года, однако тогда все опровергли.

При этом «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира, в том числе игры 1/8 финала Бразилия – Мексика и четвертьфинала Швеция – Англия, финал Кубка России 2019, а также является домашним стадионом «Крыльев Советов», которые проводят на арене уже второй сезон.

Что говорят в «Крыльях»?

В «КС» все слухи о неготовности арены опровергают. Председатель совета директоров клуба и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов во время открытой тренировки «Крыльев» заверил, что со стадионом все в порядке.

- Информация о том, что стадион недостроен, абсолютно неверна, - сказал Фетисов. – На нем проводили матчи чемпионата мира. Это одна из лучших арен, которые есть у нас в стране. На стадионе кое-что доделывают, однако это никак не сказывается на качестве проведения матчей. Эта арена абсолютно безопасна и готова к проведению матчей.

«Самара Арена» вошла в тройку лучших стадионов мира 2018 года. Фото: ПСО «Казань».

При этом председатель совета директоров «Крыльев Советов» подтвердил, что на «Самара Арене» сейчас идут работы, но они связаны с временными сооружениями.

- Монтировались временные сооружения на гостевом секторе. Для нас они оказались важными, мы хотим, чтобы они стали постоянными, потому что это скажется на качестве. Но чтобы узаконить эти временные сооружения, требуются некоторые мероприятия. Эти и реализуется. Никаким образом на безопасности стадиона это не сказывается, - отметил Александр Фетисов.

Стадион принял шесть матчей ЧМ-2018, финал Кубка России 2019 и остается домашней ареной «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Что говорят в «Спорт-Ин»?

В компании «Спорт-Инжиниринг», которой сейчас принадлежит стадион, тоже заявили о том, что арена безопасна.

- Все системы безопасности стадиона, включая системы сигнализации и противодействия терроризму, были проверены компетентными органами (ФСО, ФСБ, МВД). В рамках подготовки стадиона в соответствии с этапом «Наследие» представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору повторно проверили и испытали системы пожарного водопровода, газового и порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ФГУП «Спорт-Ин».

В «Спорт-Ин» отметили – стадион получил паспорт безопасности. Это значит, что на нем можно проводить спортивные мероприятия, в том числе матчи РПЛ.

В «Спорт-Ин» заявили, что на арене можно проводить матчи РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Самара Арена» станет собственностью области в 2020 году

Сейчас на стадионе продолжаются работы в рамках этапа «Наследие» - арену готовят к передаче в собственность области. Это произойдет ориентировочно в 2020 году. Такую дату озвучил Александр Фетисов.

Передать стадион области будет нужно, чтобы загрузить «Самара Арену» по максимуму, дабы отбить затраты на ее содержание. Пока трудно сказать, во сколько стадион обойдется региону. Предварительно, из бюджета области в год на «Самара Арену» будут тратить около полумиллиона рублей.

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