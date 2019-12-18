«О помощи просил его отец»: экс-глава минздрава Самарской области выступил в суде по делу Дмитрия Сазонова

В Ленинском районном суде в среду 18 декабря продолжились слушания по делу экс-руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова. Сегодня на процессе выступил бывший руководитель министра здравоохранения региона Геннадий Гридасов.

Чиновника давно вызывали дать свидетельские показания, но он игнорировал приглашения Фемиды. На прошедшем в понедельник, 16 числа, заседании судья Ирина Кузнецова потребовала, чтобы Гридасова привели конвойные, но сегодня экс-министр все-таки явился сам.

Находящийся ныне на пенсии мужчина рассказал, что в 2015-2016 годах к нему обращался отец подсудимого Виктор Сазонов – ныне покойный. Он просил Гридасова оказать содействие в организации работы фотографов компании «Арт-Инвест» в роддоме больницы Семашко. Просьбу Сазонова старшего, который являлся спикером губернской думы, тогдашний глава минздрава передавал Якову Резникову – главврачу медучреждения.

По поводу Дмитрия Сазонова свидетель заявил, что знает его не очень хорошо. Он не помнит, обращался ли тот к нему за помощью по поводу «Арт-Инвеста». Между тем Гридасову напомнили - на следствии он давал показания, что однажды разговор с Сазоновым младшим на эту тему у него был. Впрочем, выступающий, видимо, не придал значения той встрече, охарактеризовав ее как «рабочий момент».

Дмитрий Сазонов не признает свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разбирательства продолжаются. Как рассказали «КП-Самара» в суде, сейчас все находится на стадии допроса свидетелей. Среди выступающих ожидается руководитель той самой студии «Арт-Инвест» - Артур Юсупов.

Отметим, что Геннадий Гридасов был руководителем министерства здравоохранения Самарской области 10 лет – с 2010 по 2018 год. В конце октября 2018 года он ушел на пенсию.

По мнению правоохранителей, Дмитрия Сазонов за покровительство ОПГ «Законовские» получил от представителей группировки 30 миллионов 789 тысяч рублей, а за помощь в организации фотосъемок в родильных домах от руководителя компании «Арт-Инвест» он лично и через посредников получил 2 миллиона 450 тысяч рублей. Следователи уверены, все взятки передавались на протяжении нескольких лет. Сам полковник против всех претензий и уверен, что его подставили, а его фамилией просто пользовались.

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