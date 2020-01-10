Насиловавший и зверски убивавший детей маньяк Олег Рыльков возвращается в родной Тольятти

Суд за закрытыми дверьми

В Автозаводской районный суд Тольятти в конце декабря 2019 года поступили материалы на человека, который в девяностые годы пугал весь город. На скамье подсудимых маньяк Олег Рыльков, изнасиловавший более 35 детей и убивший как минимум 9 человек.

В прошлом феврале душегуб, отбывающий наказание в «Черном Дельфине», признался в четырех новых расправах — 3 в Тольятти, еще 1 в Борском районе. Его привезли в Самарскую область для работы на месте событий и расследование по двум явкам уже закончено. Именно эти случаи и будут рассматривать в Автограде.

— Процесс будет идти в закрытом режиме, ведь речь идет о преступлениях, где потерпевшие дети. Также там было и сексуальное насилие, что тоже является причиной проводить слушания за закрытыми дверьми, — объяснили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в прокуратуре Автозаводского района, которая будет представлять на суде сторону обвинения.

Несчастные девочки

Как стало известно «Комсомолке», одно из убийств, оказавшихся на повестке у служителей Фемиды, было совершено 14 августа 1994 года. По словам Рыльков, в тот день он увидел в районе Медгородка молодую девушку. Предложил ей прогуляться, завел в лес и там начал приставать. В итоге злодей связал галстуком руки 15-летней Елене Ч. и надругался над ней. Затем он ее задушил, прикрыл тело ветками и листьями и скрылся.

В 90-е годы маньяк держал в страхе весь Тольятти ФОТО: Тольяттинское обозрение

Второе преступление датировано 14 июня 1997 года. Жертвой стала 8-летняя Алена из села Борское. Олег тогда прятался от сыщиков и поэтому оказался там. Девочку он увидел около реки. Малышка пыталась сопротивляться, но силы оказались неравными.

— Рыльков затащил ее в лес, изнасиловал, а потом истерзал ребенка ножом и даже вырезал у него внутренние органы, часть которых забрал себе. Останки преступник выбросил в лесополосе, — делятся жуткими подробностями правоохранители.

От смерти спас Ельцин

Напомним, что Олега Рылькова в 1999 году приговорили к смертной казни, но указом президента Ельцина он был помилован и отправлен на пожизненное в «Черный Дельфин».

В 2019 году маньяк не только сознавался в грехах, но и хотел выбраться на свободу. Он планировал освободиться по состоянию здоровья, но Советский районный суд Самары счел доводы серийного убийцы, который, как некоторые свои знаменитые «коллеги», защищал себя сам, несущественными.

Сейчас судьи знакомятся с материалами дела. Процесс по «тольяттинскому потрошителю» стартует в ближайшие дни. Вряд ли ему грозит что-то, кроме пожизненного срока. Samara.kp.ru будет следит за развитием событий.

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