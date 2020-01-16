"В карман положил полис и перекрестился": жители Самары катаются по ледяным улицам, ночью будет дождь и гололед

В Самаре после потепления пошел ледяной дождь и ударил легкий мороз. Поэтому 16 января жители города посыпались как кегли - гололед в Самаре в 2020 году не пощадил никого.

- Я сначала не заметила подвоха, свернула на наш тротуар на ул. Ставропольской и поехала. Под ногами был чистый лед, даже никто не пробовал его колоть или чем-то посыпать, а времени уже было 11 часов, - рассказывает самарчанка Ольга Лапшова.

В МЧС обещают, что желтый режим опасности продлится до 17 январяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Твиттер департамента городского хозяйства и экологии с утра не замолкает: жители Самары ждут работников и спецтехнику на Запорожской, Советской Армии, Гастелло, Ташкентской, в центре города. На всем протяжение тротуара на проспекте Ленина - обледеневшая плитка.

- У нас сегодня аншлаг, очень много людей обращается с ушибами, травмами головы. В коридоре огромные очереди, не успеваем разбираться с каждым, - рассказывает врач одного из самарских травмупнктов. - Я сам на работу добрался с трудом, рядом с нами дороги тоже ничем не посыпаны.

Плитка обледенела

В центре города улицы тоже в ледяном плену. Многие жители, не в силах сберечь свои конечности, вызывают такси. Но и это не гарантия успешной дороги на работу: сегодня как никогда много аварий на дорогах.

Например, в Тольятти в столб влетел автобус с пассажирами, одной женщине даже понадобилась помощь медиков. Также в автограде решили вовсе остановить движение автобусов из-за наледи на опасном участке. А в Самаре из-за гололеда автобусы перестали доезжать до ТЦ "МЕГА".

В МЧС объявили желтый уровень опасности и предупреждают, что ночью погодные условия еще ухудшатся, пройдет ледяной дождь. Жителям советуют надевать нескользкую обувь, наступать на всю подошву и двигаться не торопясь. А пешеходам посоветовали не бегать на красный свет. Водителям же нужно соблюдать скоростной режим.

Дороги блестят ото льдаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы же в свою очередь просят посыпать тротуары песком и почистить подходы к остановкам и точкам посадки на трамваи.

В горадминистрации заверили, что все службы работают в экстренном режиме, обрабатывать дороги начали заранее и к утру на это израсходовали около 37 тонн реагентов.

- В дневную смену МП "Благоустройство" задействовали 253 уборщиков и 129 единиц техники. 39 машин непосредственно рассыпали реагенты. Темпы работ не будут снижаться и в грядущую ночь, так как синоптики предупредили о возможном похолодании под утро и о снеге с дождем, - отметили в администрации.

Гололед в Самаре, невозможно ходить по улицам. У нас сегодня прошёл дождь! И все улицы превратились в каток! Зима чудит https://t.co/MltLlEFO19

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