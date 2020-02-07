Замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова хотят посадить на 14 лет и оштрафовать на 630 млн рублей

Стал возвращать деньги

7 февраля в Ленинском районном суде Самары состоялось одно из последних заседаний по резонансному уголовному делу Дмитрия Сазонова. Экс-руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обвиняют в получении многомиллионных взяток от так называемой ОПГ «Законовские» и руководителя фотостудии «Арт-Инвест».

В начале слушаний адвокат Сазонова Андрей Карномазов сообщил о том, что его подзащитный вернул 300 тысяч рублей экс-директору «Арт-Инвеста» Артуру Юсупову. Сумма выплачена «в счет возмещения ущерба». Также со стороны бывшего силовика принесены извинения бизнесмену. Напомним, обвиняемый ранее признал, что получал от Юсупова деньги, но не в качестве взятки, а для поддержания с тем хороших отношений.

Прокурор Станислав Михайловский в свою очередь зачитал новую информацию о доказательствах вины подсудимого. Он отметил, что в материалах дела имеются аудио и видео свидетельства того, что Сазонов брал взятки у Александра Орлова - своего давнего знакомого и представителя «Законовских».

Связь с ОПГ «Законовские»

После этого стороны приступили к прениям. Михайловский заявил, что вина Дмитрия Сазонова доказана. По информации обвинителя, не позднее сентября 2008 гола Дмитрий, будучи влиятельным милиционером, решил использовать свое служебное положение ради получения выгоды. Для этого он встретился в ресторане «Баба Люба» с тогдашним лидером преступной группы «Законовские» Алексеем Рыжовым, который был ему хорошо знаком. Мужчины договорились, что за 300 тысяч рублей в месяц страж порядка будет помогать ЧОП «Восток-Лада» избегать проблем. На той же встрече Рыжов вручил Сазонову дорогие настольные часы.

После смерти Рыжова деньги Сазонову, по версии следствия, стал передавать Александр Орлов. Теперь сумма снизилась до 100 тысяч рублей. 25 июля 2018 года Орлов действовал уже в рамках оперативного эксперимента. После получения денег Сазонова задержали. Всего за 10 лет, как отметил прокурор, Сазонов получил более 30 миллионов рублей.

С «Арт-Инвест» Сазонов связался в 2015 году. В ресторане «Бакко» он договорился с Юсуповым, что за 50 тысяч рублей в месяц будет помогать агентству беспрепятственно проводить фотосъемки в родильных домах города. В какой-то момент сумма взятки выросла до 70 тысяч. Всего, со слов прокурора, за три года лично от Артура либо от его коллег Дмитрий обогатился на 2 миллиона 450 тысяч рублей.

- Таким образом Сазонов, являясь должностным лицом, получил две взятки в особо крупном размере, - сказал Михайловский.

Выступающий добавил, что сам обвиняемый отрицает получение сомнительных гонораров от «Законовских» - он на следствии утверждал, что Орлов и новый лидер ОПГ Гафуров его оговорили из-за личной неприязни. Прокурор относится к таким заявлениям критически - есть показания свидетелей и видео получения Сазоновым денег от Орлова. Александр записывал встречи с силовиком на специальную шпионскую ручку. Свои показания он подтвердил на местах встреч с Дмитрием.

Из показаний Сергея Гафурова, который умер 2 февраля, следует, что Сазонов знаком с Рыжовым и у них были совместные дела. Свидетель слышал это лично от Алексея Рыжова.

О знакомстве Рыжова и Сазонова говорили и другие свидетели, которые видели их вместе в различных кафе. К слову, сам Дмитрий уверяет, что лично не знал Алексея и никогда его не видел. Среди свидетелей есть и бывшие подчиненные Сазонова. Они подтвердили, что руководитель несколько раз просил их помочь «Восток-Лада» с той или иной проблемой.

Михайловский подчеркнул, что Орлов сам пришел в ФСБ с компроматом на Сазонова перед встречей в июле. Случилось это после того, как правоохранители начали активно разоблачать «Законовских». Среди улик также показания экспертов, протоколы осмотров и деньги, которые, по мнению обвинителя, взял Сазонов 25 июля.

Критически прокурор отнесся и к доказательствам, которые предъявила сторона защиты. В частности, сомнения у него вызвала компетентность специалистов, которые говорили, что видео с Сазоновым могли быть смонтированы. «Заинтересованными в исходе дела» названы и свидетели, рассказывавшие, что ресторан «Баба Люба» не работал в 2008 году.

Обещал помочь со съемками в роддомах

По второму эпизоду Михайловский объяснил,что Сазонов сейчас признает факт мошенничества - согласился, что брал деньги у Юсупова, но помочь реально не мог, а только создавал видимость.

- Думаю, что такие показания он дает, чтобы получить более мягкое наказание, - поделился мнением Михайловский.

Сам взяткодатель в суде говорил, что по 50 и 70 тысяч обвиняемому они перечислял по своей инициативе. Хотел подружиться с влиятельным человеком, надеялся, что тот будет помогать. Обвинитель и к этим показаниям относится критически, считая, что Артур так говорит из-за приятельских отношений с экс-гвардейцем. Прокурор уверен - Юсупов давал деньги именно в обмен на помощь с роддомами. Здесь спикер также опирается на многочисленных свидетелей, детализацию телефонных соединений, выписки с банковской карты Сазонова и очные ставки.

Характеристика хорошая, но сомнений в виновности нет

Перед тем, как запросить срок для Сазонова, Михайловский остановился на его личности. Дмитрий отмечен медалями, ухаживает за семьей, хорошо характеризуется. В то же время его исправление возможно только в колонии строгого режима.

- На основании изложенного прошу назначить Сазонову наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 630 миллионов рублей, - заявил прокурор.

Также Михайловский добавил, что Сазонова нужно лишить звания полковника полиции и наложить аресты на его земельные участки.

Сторона защиты озвучит свою позицию 10 февраля. Очевидно, что они будут настаивать на более мягком вердикте. Разбирательства продолжаются, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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