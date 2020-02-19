«Главное, не опускать руки»: Сергей Семенов дал совет насильнику 12-летней «новой Шурыгиной», которого отпустили домой

Новое расследование

Громкая история с изнасилованием в поселке Каменки 12-летней Марины (имя изменено) получила продолжение. За преступление осудили двоих друзей — Сергея Щенникова и Дмитрия Монаха. 19 февраля последнего отпустили домой.

— Сегодня в Нижегородском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по Диме. Адвокаты просили его оправдать за непричастностью к происшествию. Приговор в отношении него отменили, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» знакомые молодого человека.

Дмитрия Монаха отправляют под домашний арестФото: соцсети

Отметим, что Дмитрий освобожден не окончательно. Его отправили под домашний арест, а дело вернули на новое расследование. Следователи изучат все доказательства и решат, стоит ли вообще парня наказывать, или он действительно невиновен.

Пришла с выпивкой

Друзья Монаха сразу после того, как его стали подозревать в надругательстве над школьницей, заявили о его непричастности к этому. За поддержкой они обратились к Сергею Семенову — правозащитнику из Самары, год отсидевшему за скандально известное изнасилование Дианы Шурыгиной. К слову, Марину после происшествия прозвали «новой Шурыгиной».

Расследование № 1 поселок Каменки, изнасилование 12-летней девочки.Двое молодых парней из поселка Каменки Нижегородской области , едва закончив школу, оказались на скамье подсудимых за изнасилование.Получив 12 и 6.6 лет колонии строгого режима. Парень, который получил 12 лет ( Сергей) не отрицает связь с девушкой , но утверждает, что все был по обоюдному согласию. Второй парень (Дмитрий Монах) говорит, что никакой близости между ними не было , что это способ "потерпевшей" обелить себя или заработать денег . Решать Вам.

Сергей отправился на место событий и сделал сюжет о преступлении. Ролик размещали на samara.kp.ru. Семенов, изучив ситуацию, пришел к выводу, что девочка просто попала под влияние родителей и захотела стать популярной, заработать денег на чужой трагедии.

Обстоятельства случившегося действительно получились неоднозначные. 1 сентября 2017 года Дима и Сергей играли в приставку в гараже, когда туда заявилась Марина и предложила ребятам выпить. Согласился только Щенников. Монах отсел на край, а потом и вовсе ушел, позже узнав, что у Сергея и Марины была интимная связь.

Спустя год после все этой ситуации на Щенникова написали заявление об изнасиловании. В итоге его осудили на 12 лет. Монаха, сначала только свидетелем проходившего по делу, посадили на 6 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Его близкие были не согласны с таким решением и боролись за справедливость.

Маленькая победа

— Независимые эксперты сошлись на том, что у Димы с этой девочкой ничего не было. Да и про нее говорят всякое: водится со взрослыми, в школе рассказывает, что ее на передачи зовут, что станет звездой, как Диана Шурыгина. Она же писала Сергею в колонию, что теперь хочет за него замуж. Я пытался придать резонанс этому делу, — поделился с «Комсомолкой» Сергей Семенов.

Экс-сиделец добавляет, что рад тому, как все случилось. Он будет следить за судьбой Димы.

— Парня отпустили, это маленькая победа. Хочется надеяться, что я внес какую-то крупиночку, свою лепту в то, что приговор будет пересмотрен, и теперь у него есть шанс добиться оправдания, — говорит Семенов. — Благодарен в том числе и журналистам «Комсомольской правды», которые освещали эту довольно скользкую тему, предавали ее гласности.

Сергей Семенов будет следит за ситуациейФото: Михаил ГОРЮНОВ

Сергей также дал покидающему места не столь отдаленные нижегородцу совет:

— Главное теперь — не опускать руки. Мы будем ему помогать добиться справедливого решения.

Дмитрий Монах вернется к родным в ближайшие дни. Что его ждет дальше, станет известно в ближайшие месяцы. С этим предстоит разбираться правоохранителям.

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