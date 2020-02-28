Полицейские смерти, вертолет и борьба с люмпенами: чем запомнился в Самаре скандальный генерал Сергей Солодовников

28 февраля исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как полицейским Самарской области представили их нового руководителя. Сергей Солодовников возглавлял региональное ГУ МВД чуть больше двух лет и отличился не только громкими высказываниями, но и рядом необычных инициатив. В честь своеобразного мини-юбилея «Комсомолка» вспоминает самые яркие моменты из волжского этапа карьеры скандально известного генерала, который сейчас живет в Подольске.

Борьба с люмпенами и маргиналами

С первых дней в Самаре Сергей Солодовников объявил войну алкоголикам. На каждом публичном выступлении он требовал, что если уж вы любите выпить, то делайте это дома.

— По нашим улицам никто не должен и не будет ходить с бутылкой пива в руке. Надо убрать с улиц люмпенов и маргиналов, а также все киоски и магазины с первых этажей домов, где ночью продают алкоголь, — заявлял Солодовников.

Солодовников лично сносил ларьки с алкоголемФото: Из архива "КП".

Высокопоставленный силовик лично выезжал на места и участвовал в сносах киосков, где незаконно торговали спиртными напитками. Активную помощь в демонтаже таких торговых точек МВД оказывали представители общественного движения «Народный контроль».

Именно по инициативе Солодовникова в Самарской области торговля алкоголем была заморожена. Дело дошло до того, что по воскресеньям магазинам запретили продавать спиртное уже после 17:00. Правда, через несколько месяцев то ограничение сняли.

Добровольные начала

Привлечение добровольцев — одна из «фишек» Солодовникова. Еще будучи начальником в Кирове он этим выделялся. Так и на берегах Волги генерал первым же делом объявил о возрождении добровольных народных дружин. Вместе с полицейскими неравнодушные горожане ходили по улицам и следили за порядком. Особое внимание, конечно, уделялось тем, кто был с бутылкой пива или другого спиртного. К слову, сейчас доблестных ДНД в городе практически не видно.

Евгений Башкиров - одна из "жертв" организации "Ночной Патруль"Фото: соцсети

Именно с появлением Сергея Солодовникова в Самаре и области на полную катушку развернул свою деятельность «Ночной патруль». Автолюбители стали отслеживать пьяных водителей и своевременно сообщать о них в ГИБДД. Эта организация успешно действует и сейчас, на ее счету больше тысячи задержаний. Среди попавшихся были и известные люди, например, экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров.

Полицейские «кофейни»

К концу 2015 года в Самаре сложилась сложная криминогенная ситуация, совершалось до 20 грабежей в сутки. Сергей Солодовников выступил с предложением установить в каждом районе мини-пункты полиции. Генерал акцентировал внимание на их удобности — сюда можно доставить задержанного, провести с ним первоначальную работу, определить его процессуальный статус. Раньше все эти процедуры происходили не в самых удобных местах — на улице, в подъездах, магазинах.

— Сюда может зайти любой гражданин, заявить о правонарушениях или преступных действиях в свой адрес. Особенно это актуально в местах, где гуляет много людей. Пункты оснащены «тревожной кнопкой», при нажатии на которую немедленно реагирует дежурный, — говорил Солодовников.

Вот такие полицейские пункты были открыты при СолодовниковеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Новые стационарные пункты местные жители до сих пор сравнивают с кофейней. Уютный, миленький павильончик. На Ленинградской, на площади Славы, в других местах — они и сегодня радуют глаз.

Вообще, генерал-лейтенант запомнился желанием укрепить материально-техническую базу областного МВД. Он потребовал закупить для своих подчиненных мотоциклы БМВ. А себе просил вертолет.

- Буду перемещаться по региону на вертолете. Я ценю свое время. У меня нет возможности ездить в машине по три часа, — объяснял Сергей Солодовников.

Скандальные уголовные дела

«Неприкасаемых не будет!» — часто заявлял Сергей Солодовников как в Кирова, так и в Самаре. И действительно, во времена его правления в регионе было задержано сразу несколько известных личность. Так, летом 2015 года под уголовное преследование попал депутат Владимир Сюсин, подозреваемый в получении крупной взятки.

Много шума наделало и знаменитое «банкетное дело». В декабре 2015 года тогдашний мэр Самары Олег Фурсов отмечал свой 50-летний юбилей и празднование получилось таким масштабным, что некоторые неравнодушные депутаты обратились в прокуратуру с просьбой выяснить, а не на бюджетные ли деньги организована гулянка. Сам Фурсов назвал информацию о миллионных тратах ложью.

Генерал любил давать комментарии по громким уголовным деламФото: из архива "КП"

Солодовников не мог пройти мимо такой истории и вскоре после юбилея объявил, что в отношении нескольких сотрудников администрации города возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Правда, вскоре он же констатировал:

— Мы тщательно расследовали дело. Все его обстоятельства были изучены. Дело по основаниям закона уголовно-процессуального прекращено.

Экс-начальник областного ГУ МВД России не обошел стороной и скандал с участием известных блогеров — Дмитрия Бегуна, Натальи Мироновой и Олега Иванца. Их судили за вымогательство 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатило за непубликацию компромата против него. Бегун в своих выступлениях перед Фемидой заявил, что дело инициировано полицейским руководством, а Солодовников лично оказывал на него давление, угрожал. Генерала даже вызвали в суд для дачи показаний, но так и не явился. Кончилось все тем, что интернет-деятели получили от 5 до 7 лет колонии.

Полицейские смерти

2016 год оказался страшным для самарской полиции. Сразу несколько видных сотрудников погибли.

Больше всего шуму наделало жестокое убийство в селе Ивашевка. В ночь на 24 апреля там расправились с заместителем начальника штаба облМВД Андреем Гоштом и пятью членами его семьи. Преступников быстро нашли довольно быстро. Причиной нападения назвали обычную жажду наживы.

Генерал лично работал на месте убийства Андрея ГоштаФото: из архива "КП"

В февраля 2016-го в ДТП разбился начальник полиции Сызрани Сергей Гудилин. Он был за рулем автомобиля Hyundai, выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo. Ни у водителя легковушки, ни у его 53-летней пассажирки шансов выжить не было. Гудилин погиб по дороге в больницу.

А в декабре того года произошло еще одно нападение на семью полицейского. Группа парней проследила за начальником управления МВД по городу Отрадный Дмитрием Вашуркиным и его женой Екатериной до их дома в Смышляевке. Ограбление семейной пары закончилось гибелью женщины. Дмитрий чудом выжил.

Эти события не могли остаться незаметными. После громких ЧП в регион прибыла проверка из МВД РФ. Говорят, они поставили «неуд» и именно это повлияло в итоге на то, что Солодовников покинул Самарскую область.

Сейчас Сергей Солодовников в полиции не работаетФото: Из архива "КП"

Приказ об освобождении Сергея Солодовникова с должности был опубликован 9 марта 2017 года. Не все положительно оценили его работу на берегах Волги, но запомнили его точно.

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