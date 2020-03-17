Торгуют противогазами и сомнительными БАДами: кто теряет, а кто наживается на коронавирусе в Самаре

В Самарской области подтверждены уже пять случаев китайского коронавируса, более 400 человек, вернувшихся из-за границы и близко с ними контактировавших, находятся под наблюдением врачей. Однако реальная угроза заражения вкупе с преувеличивающими ее паническими настроениями так или иначе уже отразились практически на всех жителях региона. Школьники и студенты отправились на вынужденные каникулы, у кого-то отменили стажировку, кто-то перевели на полставки, а кто-то, зайдя вечером в магазин за туалетной бумагой оказался перед пустыми полками. «КП-Самара» выяснила, кто уже потерял, а кто, наоборот, нажился на коронавирусной истерии в Самаре.

«Склад пустой, думаем, продавать ли остатки с витрин»

Предприимчивые самарцы вовсю наживаются на истерии с коронавирусом. На «Авито» горожанам предлагают одноразовые медицинские маски до 100-150 рублей за штуку. Есть и дешевле, по 35-50 рублей за штуку, но в большинстве случаев там только разводят руками – мол, да, были, но уже все расхватали. Антисептики для рук тоже буквально «на вес золота» - маленькие тюбики продают минимум по сто рублей.

- Ой, у нас только две упаковки осталось, если хотите купить, приезжайте быстрее, - говорят в салоне, предлагающем приобрести литр антисептика за 1500 рублей. – Когда будет еще – неизвестно, поставщики говорят, что склад у них пустой. Мы уже думаем, может и не продавать остатки, себе оставить…

Перебои с масками начались в Самаре еще в январе. Сейчас защита от вируса и вовсе влетит "в копеечку"Фото: Ольга НОВИКОВА

Предлагают самарцам и более экзотичные методы защиты. Например, противогазы по 500 рублей – учитывая цены на маски – практически даром!

- Боитесь вирусов, а тратить по 100 рублей на одну маску которая не факт что помогает не хочется? Предлагаем вам противогазы ГП-5, все абсолютно новые, с резервации, - говорится в объявлении. - При таком быстром распространении вирусов это единственная вещь, которая реально поможет вам.

В разговоре продавец уточняет – все противогазы советского производства, с военных складов, в идеальном состоянии.

- Сейчас говорят, что маски мало, надо закрывать еще и глаза. Противогаз – самое то, что нужно, - уверен он. - Пока есть в наличии, еще не раскупили, приезжайте!

Вот такую чумную маску предлагают купить самарцам. Фото: Авито

«Дети будут плакать, а старики – креститься»

Есть и более стильные варианты. Например, самарцам предлагают купить средневековую маску чумного доктора. Цена ощутимая – 10 тысяч рублей, зато эффект обещают сногсшибательный.

- Эта чудесная маска защит не только от вирусов и прочей заразы, но и послужит прекрасным средством самоизоляции в общественных местах - потенциальные разносчики заразы, завидев вас, будут переходить на противоположную сторону улицы, дети будут плакать, а старики креститься! – обещают в объявлении. Как рассказал журналисту «КП-Самара» продавец, маску из натуральной кожи он изготовил сам, процесс занял три-четыре дня.

- Сама по себе от вируса она не защитит, но если внутренний слой еще подложить – то вполне! Пока она у меня одна, но если надо, то могу сделать еще! – пообещал он.

Если же ходить в маске вам не хочется, то можно ограничиться чудо-БАДами от коронавируса. Их уже тоже вовсю продают на «Авито». Например, можно купить «Прафилоктическое средство от пандемии!» (орфография сохранена) – всего 2 тысячи рублей за 100-граммовую баночку.

Две тысячи за средства от пандемии - совсем недорого?

- Если вы уже заразились коронавирусом, то скорее всего вам уже это не поможет. Но вы можете защитить себя и своих близких и усилить свой иммунитет, - пишет продавец. - Барсучий жир с добавкой прополиса! На данный момент, лучше средства для профилактики нет! 100 гр баночка по одной столовой ложке раз в три дня, на одного человека хватит на 2 месяца.

Другой вариант – обзавестись оберегом, который отпугнет заразу. Например, за 400 рублей можно заказать оберег в виде котика, который «способен создать позитивное настроение и укрепить иммунитет, тем самым уберечь вас от вирусов».

Риск сломать руку – выше, чем заразиться коронавирусом

Не верите, что амулеты помогут? Тогда можно купить страховой полис от коронавируса. Такую услугу уже предложили в нескольких страховых компаниях, например, «Альфа-Страхование», «Тинькофф-страхование» и других. Причем оформить полис можно дистанционно, на сайтах страховщиков.

- Такой полис стоит две тысячи рублей, страховая выплата при установлении диагноза «коронавирус» - 20 тысяч рублей, в случае смерти от него – миллион рублей. Лечение по этому полису не предусмотрено, оно только по ОМС, - рассказал «КП-Самара» страховой советник Олег Кокорев. – Страховые компании обезопасили себя от излишних рисков - застраховаться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, а сам полис вступает в силу только через три дня после покупки, чтобы у страховщика было время убедиться, что на момент приобретения клиент здоров. Но с другой стороны, такой полис дешевле, чем стандартная защита от несчастных случаев. В стандартных полисах цена полиса составляет 0,6-0,7% от страховой суммы, а в случае с коронавирусом – всего 0,2%, то есть страховые компании считают, что опасность сломать руку по-прежнему более реальна, чем заразиться коронавирусом. Но я думаю, что такие полисы могут пользоваться популярностью.

КСТАТИ

Кто еще наживается на коронавирусе:

- Службы доставки готовой еды и продуктов из магазинов. Входит в моду «бесконтактная доставка» - курьер оставляет заказ у двери и отходит на 2-3 метра. А оплачивается заказ онлайн с помощью карты.

- Службы такси. Как сообщили «КП-Самара» в службе такси «Ситимобил», в последнее время объем заказов вырос, и, возможно это связано именно с тем, что горожане отказываются от общественного транспорта в пользу такси. А самим таксистам порекомендовали не выходить на линию с признаками ОРВИ и дезинфицировать авто. Делать это пообещали за счет агрегатора.

Кто потерял от истерии с коронавирусом:

- Туристические фирмы и их сотрудники. Из-за запретов на выезд купленные ранее туры аннулируются, новые – не продаются, менеджеры турфирм в большинстве своем заняты возвратом на родину застрявших за границей клиентов. В некоторых турфирмах сотрудников даже переводят на полставки.

- Гостиницы. Президент Гостинично-туристской Ассоциации Ирина Фан-Юнг рассказала «Комсомолке», что хотя в Самаре ситуация не так критична, как в Москве или Питере, но в последние два-три дня самарские гостиницы столкнулись с массовыми отказами как от размещения, так и от проведения деловых и развлекательных мероприятий.

- Организаторы концертов. В Самарской области запретили все публичные мероприятия свыше 1000 человек. Отменены концерты иностранных артистов – американского рэпера GHOSTEMANE, трио из Андалузии «Моя душа – фламенко!», американского коллектива Mary McBride Band. Сдают билеты в театры и школьные группы, которые планировали культпоход на весенних каникулах. Правда, сами спектакли не отменяются, и их можно посетить в частном порядке. А вот игры футбольной Российской Премьер-Лиги приостановлены до 10 апреля.

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