«11 человек в больнице, женщины без работы»: в Самаре обитатели социального центра из-за коронавируса оказались на грани выживания

Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Ты не одна» в Самаре – одно из немногих мест, где могут найти приют и поддержку мамы с детьми, которым просто некуда идти. Потеряла работу и жилье, сбежала от побоев мужа-тирана, выгнали на улицу недобрые родственники - причин, по которой беззащитной женщине с малышом на руках может понадобиться помощь, немало. В центре «Ты не одна» им дают еду и кров, помогают пережить кризис, восстановить документы, найти работу и новое жилье. Пять лет центр с помощью неравнодушных самарцев успешно выполнял эту роль. Но пандемия коронавируса и режим самоизоляции грозят поставить его обитательниц на грань выживания.

Через час после выписки нашли бронхит

Все началось с того, что один из подопечных малышей заболел.

– Еще до начала объявления самоизоляции он проходил с мамочкой комиссию в детский сад, соответственно бегали по всевозможным больницам, – объяснили в Центре. – Тут малыш приболел, врач сказала – мол, не переживайте, обычная «кишечка». Но через пять дней симптомы кишечной инфекции пропали, поднялась температура, да так, что сбить не могли.

В результате мама с малышом угодили в больницу.

- У них взяли только общий анализ крови, - рассказывают в Центре. - Пять дней лечили ОРВИ, кололи антибиотики. На шестой день врач сказала, что все хорошо и выписала их.

Однако буквально через час после приезда в Центр у ребенка снова поднялась температура. Опять скорая, больница, и рентген, который показывает бронхит, как осложнение ОРВИ (напомним, ребенка буквально час назад выписали из больницы как выздоровевшего). Малыша продолжили лечить антибиотиками, а дополнительные анализы, по словам мамы, взять отказались - дескать у вас ОРВИ, вам не положено.

Заболели один за другим

Ровно через 10 дней начинают повально заболевать и остальные обитатели социального центра. Несмотря на то, что здесь регулярно все моют и дезинфицируют, кратковременного контакта с первым заболевшим малышом, видимо, оказывается достаточно. Сначала поднимается температура у одной из женщин, на следующий день у троих детей, к вечеру еще у двоих детей и в конце пошлой недели девять человек госпитализируют. Через пару дней за ними отправляются еще двое. Итого на больничных койках оказываются девять детей и две мамы. Диагноз – по-прежнему ОРВИ.

Как рассказала журналисту «КП-Самара» директор АНО «Центр социальной помощи женщинам «Ты не Одна» Екатерина Алексеева, сейчас все госпитализированные подопечные чувствуют себя относительно неплохо и надеются на этой неделе отправиться домой.

- Никакого анализа на коронавирус у них не брали. Только у последнего госпитализированного малыша взяли мазок, но результаты неизвестны, - рассказала она.

Как заявили в минздраве в ответ на запрос «КП-Самара», речь идет об ОРВИ.

- Мамы и дети с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением по месту пребывания. Медработники из поликлиники контролируют состояние здоровья заболевших. Пациенты с ОРВИ, которым была необходима стационарная помощь, госпитализированы в медучреждения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в минздраве.

«Продукты летят с катастрофической скоростью»

Сейчас в центре остаются пять женщин и девять детей. Пока запаса продуктов хватает, но когда сюда вернутся все, кто сейчас лечится в больнице, ситуация изменится. Самоизоляция спутала все планы – женщины остались без работы, все начатые бюрократические процедуры тоже «подвисли».

- Продукты летят с катастрофической скоростью - все на самоизоляции! Неравнодушные самарцы нам в основном привозили натуральную помощь продуктами и вещами, мы как-то всегда на нее делали акцент, а не на денежные перечисления. А сейчас ехать к нам нельзя, - рассказывает Екатерина Алексеева.

Центр несколько раз в сутки моют, дезинфицируют, там круглосуточно работают бактерицидные облучатели. В ближайших планах – вызов профессиональной дезинфекции, чтобы обезопасить помещение на 100 процентов. Все это Центр делает за свой счет, без помощи властей.

- Чтобы провести дезинфекцию, мне нужно куда-то деть на несколько часов всех наших обитателей. Вот ищем варианты, обрабатывать-то все равно надо, - разводит руками Екатерина Алексеева.

Если вы хотите помочь Центру «Ты не одна» и его подопечным пережить режим самоизоляции, то можете перечислить помощь сюда или позвонить в Центр по телефонам:

+79879494895 - руководитель центра «Ты не одна» Ирина Сергеевна;

+79608290855 – директор АНО «Центр социальной помощи женщинам «Ты не одна» Екатерина Алексеевна.

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