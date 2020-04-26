2020-04-25T22:17:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 26 апреля: география распространения растет, протоколов все больше

Узнаем последние новости про коронавирус в Самаре на 26 апреля 2020 года прямо сейчас
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре стали выписывать больше протоколов нарушителямВ Самаре стали выписывать больше протоколов нарушителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе растет количество случаев заражения коронавирусом, ужесточаются требования к гражданам на самоизоляции, увеличивается число составленных на нарушителей протоколов. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 26 апреля 2020 года.

Количество зараженных коронавирусом в Самаре на 26 апреля 2020 года

Еще 5 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самаре на 12.00 25 апреля. Всего в регионе подтвердили 24 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же в Самарской области 209 заболевших, 26 человек уже выздоровели.

Новый случай заражения коронавирусом выявили в еще одном новом районе - в Красноярском. А в Камышлинском районе прибавились еще двое заболевших. Здесь можно увидеть карту распространения коронавируса в Самаре.

Также по 5 заболевших в Сызрани и в Тольятти.

Всего за все время проведено 31 тыс тестов. Таким образом коронавирус зафиксирован у каждого 150-го из протестированных. За сутки сделали более 2700 тестов.

Журналист КП-Самара узнала, как в Самаре берут тесты на коронавирус, сдала анализы и рассказывает, как это происходит сегодня.

Депутат Госдумы от Самарской области Леонид Калашников болен пневмонией. Также он рассказал, что у него нашли коронавирус. Другие члены партии КПРФ уверяют, что в последнее время между ними не было тесных контактов. Вся работа ведется удаленно.

Возвращение самарцев на Родину

26 и 27 апреля в Самару вернутся жители, которые все это время оставались в Тайланде и на Бали. Их привезут в Курумоч два самолета. Всех граждан поместят в обсерватор.

До этого в санатории "Радуга" в Тольятти разместили жителей Самарской области, которые прилетели в Казань с Гоа. Фотограф, которая уезжала туда на подработку, рассказала о своей жизни в карантине и о злых комментариях в соцсетях.

Самоизоляция в Самаре на 26 апреля 2020 года

Жесткий режим самоизоляции в Самаре и Самарской области продлится до 30 апреля 2020 года. Возможно, он будет продлен. На последних заседаниях оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора заявляла, что снимать ограничения пока рано.

В то же время Михаил Мишустин, премьер-министр России дал указание проработать план постепенного возвращения к нормальной работе малых предпринимателей и всех организаций.

Пока что в Самарской области намерены разрешить работать магазинам непродовольственных товаров на тех территориях, где нет ни одного заболевшего.

А губернатор Самарской области лично поддержал рестораторов, которые помогли медикам, доставив им продукты: он предложил заказывать у них еду со скидкой в 20% по промокоду с названием своего аккаунта.

В Самаре ужесточают контроль за режимом самоизоляции. За сутки полицейские составили 130 протоколов о нарушении режима. 6 протоколов составила транспортная полиция. Органы исполнительной власти нашли 13 нарушений, которые допустили бизнесмены и предприниматели, муниципальные власти выявили 47 таких ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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