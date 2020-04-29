2020-04-29T23:46:16+03:00
Общество

Самоизоляция в Самаре до 11 мая 2020 года: полный список новых правил и ограничений на майские праздники

Узнали, как будет проходить самоизоляция в Самаре до 11 мая 2020 года, какие ограничения добавились на майские праздники и как не заработать штраф [полный список правил]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские следят за тем, как самарцы соблюдают режим самоизоляцииПолицейские следят за тем, как самарцы соблюдают режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции в Самаре и режима повышенной готовности в Самарской области. Строгие ограничения продлятся до 11 марта включительно. За это время власти намерены победить коронавирусную заразу и начать потихоньку возвращать экономику на нормальные рельсы.

Но для того, чтобы эти мечты стали реальностью, предстоит хорошенько постараться. Именно поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение ужесточить ограничения и запреты для горожан и жителей области.

Мы прочитали полный текст постановления Дмитрия Азарова о продлении режима повышенной готовности и режима самоизоляции в Самаре и Самарской области от 29 апреля и рассказываем, по каким правилам мы будем жить в эти майские праздники, как себя вести, чтобы не нарушить режим самоизоляции, каким может быть штраф за нарушение.

Самое главное изменение в новом документе: все прописанные в нем меры остаются до 12 мая. Мы подробнее писали об этих ограничениях.

Кто не должен работать до 12 мая?

Все также: кафе, бассейны, фитнес-центры, развлекательные центры, центры для детей.

Нельзя также проводить массовые мероприятия.

Что изменилось в постановлении?

Во-первых, это постановление обязывает прибывших из других стран граждан обеспечивать не "режим самоизоляции на дому" - как это было ранее, а "режим изоляции - в соответствие с требованием санитарного врача.

Во-вторых, в документе прописано требование перевести на режим полного карантина вместе с работниками все пансионаты, дома престарелых, приюты для бездомных, которые работали в режиме стационара. Работники могут меняться не чаще, чем раз в две недели.

Как будет действовать масочный режим до 11 мая 2020 года

Пункт 2,6 теперь предписывает также при выходе на улицу использовать маски, включая гигиенические. Это требование касается общественных мест, магазинов, любых организаций, аптек, общественного транспорта. Носить маски нужно даже в такси. На улице можно быть без маски.

Маски в магазинах есть, 30 апреля привезут еще партию до миллиона штук. Так заявляют в правительстве Самарской области.

Как поехать на дачу в режиме самоизоляции в Самаре?

Сделать это можно. Все подробности в нашем материале. Если кратко: пользуйтесь автомобилем или такси, не собирайте большие компании, не зовите в гости соседей или друзей. С собой возьмите документы о собственности на участок.

Меня могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции до 11 мая?

Протоколы за нарушение требований санитарного врача в режиме повышенной готовности - вещь реальная. Их с каждым днем составляют все больше. В праздничные дни на улицы выйдут усиленные патрули. Поэтому правила лучше не нарушать и уж точно не отправляться на шашлыки большими компаниями.

Какие штрафы могут выписать и чем грозит непослушание - в материале Михаила Горюнова. А адвокат рассказал, как правильно вести себя, если на улице останавливают полицейские.

Напомним, что по состоянию на 29 апреля в Самарской области 272 зараженных коронавирусом. 4 человека скончались, 34 выздоровели и покинули больничные палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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