2020-05-29T23:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 30 мая 2020 года: ограничения продлили, детские лагеря не открыли

Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 30 мая 2020 года
Евгения ВАСИНА
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Берегите себя!Берегите себя!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 в Самарской области остается достаточно высоким. Опасная ситуация складывается в Сызрани, Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Ставропольском районе. Здесь могут даже ввести дополнительные ограничительные меры. Рассказываем подробнее об этих других последние новости про коронавирус в Самаре.

Число заболевших растет

За последние сутки в регионе зафиксирована 48 случаев новой коронавирусной инфекции. На сельскую местность приходится только 9,1%, остальные заболевшие выявлены в городах Самара, Тольятти, Сызрань.

Снять ограничительные меры пока не представляется возможным. Коэффициент распространения инфекции - 1, но сейчас этот показатель нестабильный. Свободный коечный фонд — 49,5%, это значение приближается к установленным 50% от нормативной потребности. А вот показатель охвата тестированием населения даже превышает установленный стандарт - 133,7 на 100 тыс. населения в день.

Таким образом, пока ограничительные меры в Самаре и регионе продлили до 7 июня включительно.

В Южном городе разберутся с нарушителями

Дмитрий Азаров попросил главу Волжского района проверить, как соблюдают изоляцию жители Южного города. По словам главы региона, ему поступают соответствующие жалобы. Глава региона также напомнил, что всем руководителям на местах нужно быть ответственными и только тогда в Самаре появится возможность начать снимать ограничения.

Начал работу координационный центр

Накануне в Самаре начал работу региональный координационный центр организации медицинского обеспечения на период пандемии коронавирусной инфекции. Его организовали на больницы им. В.Д. Середавина. Создан центр, чтобы координировать действия медицинских учреждений региона при диагностике и лечении COVID-19. Специалисты центра принимают согласованные решения при возникновении штатных и нештатных ситуаций при маршрутизации, госпитализации и консультативной поддержке при диагностировании сложных клинических случаев с привлечением узких специалистов.

Дети пока дома

Пока угроза распространения вируса велика, в Самаре закрыты все детские учреждения. Так летние лагеря смогут принять детей не раньше июля, а пришкольные лагеря итого позже - с 3 августа. Пока детей предлагают развлекать дистанционно.

Напомним, всего в регионе зафиксировано 2485 случаев коронавирусаиз них 948 человек вылечились, 20 – скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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