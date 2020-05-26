Коронавирус в Самаре, последние новости на 26 мая 2020 года: снижение нарушителей самоизоляции и крупные штрафы магазинам

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Самаре и области все еще высокое, но не такое, как на выходных. А вот количество нарушителей режима самоизоляции снизилось, правда, дело не в том, что все сидят дома. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самаре на 26 мая 2020.

97 новых заболевших по области

В понедельник, 25 мая, оперштаб по борьбе с распространением коронавируса объявил, что за прошедшие сутки в Самарской области COVID-19 нашли у 97 человек. Большая часть из них – самарцы. В столице региона инфекцию подхватили 44 человека.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Самарской области достигло 2 118 человек.

К счастью, за прошедшие сутки от COVID-19 никто не умер.

Из 97 новых заразившихся у семи человек болезнь протекает бессимптомно. Коронавирус у них нашли при обследовании, на здоровье они не жаловались.

Есть и хорошие новости – еще 17 человек в области справились с коронавирусом. Среди них один ребенок.

Нарушителей стало меньше

А вот нарушителей режима самоизоляции резко стало меньше. За прошедшие сутки полиция и власти составили только 24 протокола по всей области.

Однако самарцы скептически отнеслись к этой новости. По словам горожан, на улицах и набережной много людей, просто ни к кому не подходят.

Зато нарушителей ищут еще и с воздуха. Беспилотники высматривают массовые скопления людей и транслируют картинку в режиме онлайн правоохранителям и чиновникам. Кстати, штрафы за нарушение самоизоляции – от 1 000 до 30 000 рублей

Магазины нарушают

А вот штрафы для магазинов, которые нарушают требования Роспотребнадзора в это нелегкое для всех время, куда больше – от 100 000 до 300 000. Как сообщили в администрации Самары, чиновники каждый день мониторят, кто из магазинов нарушает режим самоизоляции.

Напомним, работать сейчас могут только те торговые точки, где продают товары первой необходимости, площадь торгового зала не больше 400 квадратных метров, есть отдельный вход, а внутри одновременно находятся только по одному покупателю на каждые четыре квадратных метра.

Самые частые нарушения – продажа товаров не первой необходимости, нарушение масочного режима, несоблюдение дистанции, отсутствие очистителей воздуха и обеззараживателей.