"Никогда бы в такое не поверил": друг семьи рассказал, как жилось Ксюше, которую убил пьяный отчим

9 июня исполнился ровно год со смерти 2-летней Ксюши из Тольятти. 22 июня в Самаре начнут судить главного подозреваемого в ее убийстве – отчима малышки Антона Проскурина.

- Мужик мужиком был, обычный человек, я бы никогда не поверил, если бы он на очной ставке сам все не признал, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Слава (имя героя изменено. Прим.автора), который сейчас проходит по делу свидетелем, а до этого несколько лет проработал с Проскуриным в одной организации. – Уже не под протокол Антон мне сказал: «Этого следовало ожидать». Что он имел в виду, я не знаю, ему не дали продолжить.

Напомним, маленькой Ксюше в семье жилось несладко: друзья семьи рассказывают: девочка спала на маленьком коврике возле двери, как собачонка. Более того, по версии следствия, мама Зинаида то и дело лупила малышку, отчим Антон не отставал от нее. Обоим предъявлено обвинение в истязании. Но в ту страшную ночь с 8 на 9 июня, как выяснили следователи, мама девочки работала, и она осталась с Антоном. Тот был нетрезв, из-за чего-то разозлился на ребенка и нанес ей несколько страшных ударов.

Антон Проскурин признал свою вину во время следствияФото: Соцсети

- Я видел, как Зина и Антон шлепали ее по попе, - вспоминает Слава. – Особой жестокости не замечал, кроме одного раза: Ксюше что-то сказали, она не послушала, и Антон ее пнул ногой в грудь. Я был в шоке.

Сейчас Антону Проскурину предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям: истязание несовершеннолетней, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Если суд признает его виновным, то мужчина может оказаться за решеткой до конца своих дней.

Тем временем, продолжается следствие по двум другим уголовным делам: силовики проверяют, почему органы опеки и полиция не знали о тяжелых условиях жизни малышки. Плюс параллельно ведется расследование в отношении матери девочки Зинаиды Дубровиной. Она сейчас арестована, ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании собственной дочери.

Волонтеры установили на могиле погибшей малышки памятник. Фото: предоставлено волонтерами

Благодаря тольяттинским волонтерам, которые помогали следователям добывать все новые и новые доказательства виновности взрослых в гибели малышки, в прошлом году удалось обнаружить фотографии, на которых запечатлена окровавленная и плачущая Ксюша. Кто бил и фотографировал малышку, пока доподлинно не известно.

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