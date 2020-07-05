Коронавирус в Самарской области, последние новости на 5 июля 2020 года: разрешили экскурсии на свежем воздухе

Самарская область постепенно возвращается к привычной жизни. В регионе уже работают рестораны, кафе и базы отдыха, а также разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе, но с соблюдением социальной дистанции. Возобновляет свою работу Самарский академический театр оперы и балета. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 5 июля 2020 года.

Статистика по коронавирусу в Самарской области на утро 5 июля

В регионе за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения COVID-19. Это больше, чем в предыдущие дни. В лидерах по количеству заболевших — Самара. Однако растет и число тех, кто смог побороть инфекцию. По данным на утро 5 июля в губернии выздоровели еще 107 пациентов. Всего в регионе закончили лечение 3079 человек. Это больше половины от общего числа зараженных — 5137.

Статистика коронавируса

Какие ограничения уже сняли, а какие еще действуют

Самарская область постепенно встает на рельсы туризма. 3 июля в столице губернии приняли первый теплоход с туристами из Волгограда. Все они добрались без проблем и уже готовы к осмотру всех основных достопримечательностей Самары. К тому же в регионе сняли запрет на проведение экскурсий на свежем воздухе. Также накануне запустили первую речную прогулку по Волге. Сегодня, 5 июля, самарцы и гости города смогут отправиться на теплоходе в Винновку и посетить местные достопримечательности.

Уже готовы броситься в работу актеры театра оперы и балета. В субботу, 4 июля, в заведении открыли кассы. Теперь все желающие смогут сдать или обменять свои ранее приобретенные билеты на спектакли из 90-го сезона, который должен стартовать осенью. В театре отмечают, что он будет очень интересным. В начале следующей недели актеры начнут подготовку к новым постановкам.

Отметим, что пока в регионе не работают фитнес-центры, но спортсменам и всем любителям ЗОЖ разрешено заниматься в парках и скверах.