«Застрелил и испарился»: в Тольятти отдали под суд хоккеиста, который убил бойца ММА с криминальным прошлым

Убийство на камеру

Убийство 36-летнего Ильи Тягуна из Тольятти прогремело на всю страну. Еще бы — кадры расправы над ним попали в социальные сети. Мужчину у дома № 37 на Калмыцкой застрелил его знакомый Азиз Хидиров — после мирного разговора с товарищем он из пистолета выпустил несколько пуль ему в спину. После этого злодей скрылся.

— 27 июня 2019 года он его застрелил и словно испарился. Больше 7 месяцев Азиз скрывался от следствия — находился в федеральном розыске. Понятно, что к преступлению он готовился. Мы предполагали, что после он скрывался на юге, куда за несколько дней до трагедии уехали его жена и дети, — поделились с корреспондентом «КП-Самара» правоохранители.

Версий насчет расправы было несколько. По одной из основных — преступление было совершено из-за денег. Хидиров, помимо того, что играл в хоккей, еще числился директором компании «Мираж-Авто», торговавшей автозапчастями. Также он выходил в число учредителей фирмы «Сталкер», специализирующейся на обработке лома и отходов цветного металла.

Убийство директора бойцовского клуба "Ахмат" Ильи Тягуна.

Сомнительные сделки

С Тягуном Азиза связывали сомнительные сделки с недвижимостью, которые они вместе в свое время проворачивали. К слову, Илье еще приписывали участие в спортивной жизни города. Боец ММА, тренер — он активно содействовал открытию в городе клуба единоборств «Ахмат».

Азиз Хидиров долго находился в розыскеФото: ГУ МВД России по Самарской области

— Они давно знакомы между собой. Оба судимы, связаны с криминалитетом. Предполагаем, что убийство совершенно из-за денег. Между ними существовал определенный долг, — делились силовики.

Попался разыскиваемый в родном Автограде. Благодаря оперативной информации сыщики нашли его 6 февраля 2020 года. Сейчас расследование уже завершено.

— Мужчина обвиняется в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, обвиняемый причинил смертельные ранения потерпевшему в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/793297" frameborder="0"></iframe> В Тольятти будут судить убийцу известного спортсмена.

В ближайшее время дело начнут рассматривать в суде Центрального района Тольятти. Фигуранту грозит наказание на срок больше 15 лет лишения свободы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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