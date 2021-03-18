Реальное училище, Дом Кожевникова и миссия Шведского Красного Креста. Кто обрек на гибель символы самарской истории?

Здание реального училища - Фото: Алексей Авдейчев

В этом году Самарской губернии исполнилось 170 лет. За это время Самара успела побывать столицей Российской республики в 1918 году, запасной столицей Советского Союза во время Великой Отечественной Войны, превратилась из купеческого города в промышленный центр, но не потеряла своей уникальности и красоты.

К сожалению, именно сегодня мы можем лишиться нашего наследия, а Самара превратится в скопление безликих высоток. И причина тому не война, не стихийное бедствие, а безразличие городских властей.

В этой статье мы расскажем только о трех зданиях, которые не просто представляют интерес с точки зрения архитектуры, а представляют собой символы нашей истории.

“ВИНОВНИКА СКРЫВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ”

На первом месте по запущенности и безнадежности здание 1850 года постройки, которое принадлежало купцу Ивану Ивановичу Макке. Именно здесь, 1 января 1851 года состоялись торжества по поводу установления Самарской губернии, а с 1880 года в нем располагалось Самарское Реальное училище. Здесь учился Алексей Толстой, будущий автор ГОЭЛРО Глеб Кржижановский, единственный российский нобелевский лауреат по химии Николай Семенов, Константин Головкин и многие другие.

История самого здания уникальна, как и его роль в истории не только Самары, но и России. И тем больнее наблюдать за тем, что здание уже много лет пустует, пережило несколько поджогов, но со со стороны городских властей не только нет инициативы по спасению, но и складывается впечатление, что здание просто мешает кому-то из чиновников.

Архитектор и реставратор высшей категории, эксперт министерства культуры России Владимир Фетисов в эфире радио “Комсомольская правда” прямо сказал - Реальное училище приговорили:

- Не использован уникальный шанс по консервации этого объекта. Виновника я не собираюсь скрывать, это руководитель департамента градостроительства Шанов. Дело в том, что в 2019 году была придумана схема, как из областного бюджета выделить около 9,5 миллионов рублей на консервационные работы. Нас, проектировщиков, попросили сделать проект, практически бесплатно, для той части, которая подлежала консервации. Мы это сделали в кратчайшие сроки, придумали, какие мероприятия нужно провести вплоть до помещения охраны и видеонаблюдения. Это здание нужно эффективно охранять, потому что попытки поджогов были неоднократными. Было сделано все для того, чтобы до конца 2019 года провести консервацию.

Был сделан проект, были найдены деньги - спасибо управлению госохраны объектов культурного наследия и лично руководителю Владимиру Филиппенко - он сделал огромную работу.

Но, даже бестолковостью это назвать, совершенное нежелание что-то делать.

- Мы получили бумажку от юридического отдела, - добавляет Нина Казачкова, председатель Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, - Что это невозможно.

Удивительно, но руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов еще в прошлом году сам заявил в нашем эфире: - Инвестор уже готовит проект. Здание отремонтируют. После реконструкции его будут использовать под образовательные нужды.

Однако прошел год, а охраны, которую вроде как обеспечила городская администрация после очередного пожара, больше нет. По оценке Владимира Фетисова, за два года цена консервации выросла примерно до 20 миллионов из-за постоянного разрушения здания.

Кстати, с арифметикой у городских чиновников тоже интересные отношения. Например, еще в 2018 году, когда общественники в очередной раз били в набат, мэрия только проект консервации оценила в 5,7 миллионов рублей. Сама же консервация по предварительным подсчётам должна была обойтись в сумму порядка 50 миллионов рублей.

Видимо, бесплатный проект и в пять раз меньшая сумма, названная экспертами, мэрии показались не заслуживающими внимания.

Дом Егорова-Андреева частично разрушен. Фото: Яндекс.Карты

СОБСТВЕННИКОМ ОКАЗАЛСЯ ГОРОД

Следующее здание - доходный дом Егорова-Андреева на Некрасовской, 61. С ним тоже связано событие, о котором в 2021 году нельзя промолчать. Здесь, с 1921 года располагался штаб Шведского Красного Креста, который спасал от голода сотни тысяч жителей. Еще одна памятная дата - 100 лет голода, когда знаменитый норвежский полярник Фритьоф Нансен после посещения Самары обратился ко всему миру за помощью и отдал большую часть своей нобелевской премии на создание двух опытных аграрных станций в Поволжье и на Украине.

И вновь до истории никому из чиновников дела нет.

Нина Казачкова, председатель Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) рассказала, как один из уникальных домов Самары разрушается на глазах:

- Здание в ужасающем состоянии, его срочно нужно реставрировать, но возник вопрос - Кто собственник? Два собственника известны, но кто третий? Больше двух лет Управление государственной охраны выясняло, кто же этот загадочный субъект. А собственником оказался муниципалитет! И в результате дело сдвинулось и суд вынес решение, что в течение полугода привести объект в порядок.

- Мне когда-то приходилось заниматься проектом этого здания, - комментирует Владимир Фетисов, - У собственника была задача увеличить внутреннее пространство этого дома и увеличить этажность, там планировался торговый центр.Мы на это не пошли и лишились этого заказа.

Ну и кроме того, нужно бы напомнить, что автор проекта здания на Некрасовской, 61, Дмитрий Вернер, который в 1910 году был главным архитектором Самары - еще один исторический факт, благодаря которому это красивое здание необходимо сохранить для потомков.

Дом Кожевникова - дом с часами

ПОСЛЕ РАССЕЛЕНИЯ ОБЯЗАНЫ СНЕСТИ?

И еще один дом, который долгое время не был в центре внимания, а в 2013 году и вовсе был исключен из реестра объектов культурного наследия - дом Кожевникова на Коммунистической, 5, который Солдатской слободы и Мещанского поселка.

- Здание уникально для самарского наследия, - говорит Владимир Фетисов, - Мы ласково называем такие дома “полукамушками”, у него каменный цокольный этаж, а первый этаж деревянный, причем очень знаковым объектом деревянного зодчества Самары. Да, входная группа уничтожена, но там огромное количество уникальных элементов. И, главное, он очень неплохо сохранился, хоть и признан аварийным. Хорошее состояние фундамента, нет трещин.

Причиной потери статуса стала экспертиза, которую провел Игорь Нестеренко, фигура среди градозащитников многих городов печально известная тем, что благодаря его заключениям, были уничтожены десятки зданий.

- Игорь Михайлович Нестеренко, который определил аварийность дома Кожевникова, у нас в городе массу домов приговорил. Притом не только в нашей области, - рассказывает Нина Казачкова, - Мы написали в аттестационную комиссию МинКульта письмо с просьбой, чтобы он не был аттестован. Мы связались с отделениями ВООПиК в других регионах и они тоже поддержали нас.

Человек, по всей видимости, не выезжая в Самару, не проведя историко-архивных изысканий, подписал приговор уникальному зданию, - соглашается Владимир Фетисов, - Кирилл Вяткин, неравнодушный к этому дому, организовал петицию и до сих пор собираются подписи в защиту дома Кожевникова.

Я сделал историко-культурную экспертизу, которая, к сожалению, пока не является легитимной, так как дом не является вновь выявленным объектом культурного наследия. Но мы должны сделать все, чтобы этот дом сохранить. Пусть там будет музей самарского купечества, ребята из соседней школы смогут познакомиться с историей Самары.

“ОНИ ИХ ПРИГОВОРИЛИ”

За сохранение исторического наследия идет постоянная борьба. В Самаре уже 6 лет проводится фестиваль сохранения исторической среды “Том Сойер Фест”, который приобрел всероссийский масштаб - в прошлом году насчитывалось более 50 городов-участников. Силами волонтеров ремонтируются фасады исторических зданий, которые, хоть и не числятся как ОКН, но представляют собой образцы исторической застройки.

Спустя годы борьбы, историческому центру Самары наконец-то был присвоен статус исторического поселения, хоть и регионального значения. Но так как регламент застройки так и не утвержден, городские власти продолжают выделять землю под высотки, оправдываясь тем, что таким образом решается проблема обманутых дольщиков.

Государственная программа расселения аварийного жилья будто развязала руки чиновникам городской администрации. В списки под снос вносятся здания, которые аварийными быть не могут, как например, случай с четырехэтажным крепким домом на пересечении Самарской и Маяковского.

А еще есть банальная халатность, как это произошло, например, с домами на улице Чапаевской.

Владимир Фетисов, архитектор и реставратор высшей категории, эксперт министерства культуры России:

Чапаевская, 91 и 93 - это два рядом стоящих здания - один деревянный, другой каменный. Каменный числится объектом культурного наследия, но в документах на расселение и снос написано “Чапаевская 91-93”! Что мы сносим?!

И даже в том случае, если мы определим, какой дом из них имелся ввиду, то снос здания обременяется разработкой специальной документации, которая называется “Раздел по сохранению культурного наследия”. То есть просто так приехать и снести здание рядом с ОКН нельзя.

Все прекрасно понимают, что город состоит не из одних памятников, есть еще средовая застройка, есть ценные градоформирующие объекты, которые надо сохранить. В противном случае мы получим некие зуботычины. Будут памятники, между которыми вырастут бетонно-стеклянные коробки.

Удивительно, что со стороны чиновников о сохранении исторического наследия есть только правильные слова, но нет правильных дел. На месте красивых домов с именами хозяев и архитекторов вырастают безликие коробки-муравейники, а многие жители города, кроме католического костела на ул. Фрунзе и дома Курлиной на Красноармейской не могут назвать других исторических зданий.

Если так будет продолжаться, то Самару будут узнавать только по набережной. Пока в Саратове не построят аналогичную…

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