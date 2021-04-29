Умные каски и нейро-датчики: что сегодня помогает беречь жизнь и здоровье нефтепереработчиков

В вопросах безопасности важна и личная ответственность каждого сотрудника. Фото: НК НПЗ

Для НК НПЗ, как и для всей компании «Роснефть», обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и окружающей среды - на первом месте во всех сферах деятельности.

Ежегодно 28 апреля в центре внимания мировой общественности оказываются вопросы промышленной безопасности и условий организации работы, ведь этот день с 2003 года считается Всемирным днем охраны труда. Для ПАО «НК «Роснефть» и Новокуйбышевского НПЗ безопасность сотрудников и окружающей среды важны каждый день.

- Компания «Роснефть» осознает характер и масштабы влияния своего бизнеса и считает своим долгом поддерживать безопасные условия труда для сотрудников и партнеров, обеспечивать безаварийность производства и минимизировать воздействие на окружающую среду. Для нас нет ничего дороже человеческой жизни, - отмечает Даниил Костин, заместитель генерального директора АО «Новокуйбышевский НПЗ» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды. - В рамках цифровизации на НК НПЗ мы реализовали несколько инновационных проектов в сфере промышленной безопасности и охраны труда (ПО и ОТ).

На предприятии установлены камеры высокого разрешения, которые в автоматическом режиме с помощью нейродатчиков фиксируют применение работниками средств индивидуальной защиты. Интеллектуальная сеть прошла обучение и без проблем отличает каску от любого другого головного убора, а защитные очки от обычных.

- Проект синхронизирован с системой видеонаблюдения. Поэтому теперь сеть не только фиксирует отсутствие средств индивидуальной защиты, но и передает инженеру по охране труда список нарушителей, - отмечает Даниил Костин.

Непростая каска

Еще один российский проект в сфере промышленной безопасности, который испытали на предприятии, умные каски.

- В защитную каску монтируется GPS-датчик и специальный модуль. Все данные с устройства передаются на пульт инженера по ПБОТОС, который видит передвижения работника. При этом на карте указаны опасные зоны, куда человек заходить не может. Если границы этих зон нарушены, на пульт приходит оповещение. Дополнительно эта система считывает основные параметры человека - если какой-то показатель будет не в норме, на пульт инженера приходит сигнал. Сообщить о нештатной ситуации человек может и сам, два раза ударив по каске, - объясняет Костин.

«Роснефть» и НК НПЗ ведет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями законодательства России, национальных законодательств стран присутствия и нормами международного права. Компания разработала и приняла соответствующий раздел в рамках Стратегии «РОСНЕФТЬ-2022». И сейчас использует все возможности для развития культуры безопасности. В их числе - применение цифрового контроля работ повышенной опасности.

Масштабная модернизация

Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация - 50 % установок уже заменены. Остальные обновят в ближайшие годы. Улучшаются не только промышленные мощности, но и индивидуальные средства защиты.

- НК НПЗ - одно из первых предприятий НК «Роснефть», обеспечивших своих сотрудников огнестойкой спецодеждой. В дополнение закупаются самоспасатели, все работники завода обеспечены личными газоанализаторами. Оснащены стационарными страховочными системами все автоналивные и железнодорожные эстакады.

Кроме этого, в вопросах безопасности важна и личная ответственность каждого сотрудника. К примеру, сегодня на НК НПЗ большую популярность приобрел конкурс «Я работаю безопасно» с целью формирования ответственного отношения к безопасным методам труда заводского персонала и подрядных организаций. Лучшим работникам вручаются отличительные знаки - наклейки и значки. А по итогам соревнования лучшие получат памятные и ценные призы.