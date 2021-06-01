Жали руку Дзюбе и пели для Егора Крида: шесть детей из Самары, которых знает вся Россия

Дмитрий Тулгаев исполнил мечту и встретился с Дзюбой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К 1 июня “Комсомолка” вспомнила детей из Самарской области, которые знает вся Россия, благодаря участию в творческих конкурсах. Этот список наверняка неполный, так что предлагайте своих кандидатов в комментариях.

Зимой 2021 тринадцатилетняя Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасс легко прошла слепое прослушивание в шоу “Голос. Дети”, спев “Ай, вы, цыгане!” для Басты, Лободы и Егора Крида. В апреле девушка из Самарской области получила путевку в финал популярного конкурса. И пусть победителем восьмого сезона “Голос. Дети” стал ее коллега по команде Владислав Тюкин. Но будущее у Юлии определенно многообещающее.

Стоит упомянуть, что в том же шоу, но с более скромным результатом, участвовала еще и девочка из Самары - Сафина Шафигулина.

Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасс стала знаменита совсем недавно Фото: Архив "КП"

Два года назад, в 2019-м, страну поразил восьмилетний Дмитрий Тулгаев, чья феноменальная память хранит невероятное количество фактов о футболе. Удивительный навык помог парнишке стать героем передачи Максима Галкина “Лучше всех”, познакомиться со спортивным комментатором Георгием Черданцевым и певцом Олегом Газмановым, пожать руку Артему Дзюбе и побывать на экскурсии по футбольному Петербургу.

В 2018-м слепой певец из Самары Даниил Хачатуров прошел в полуфинал шоу «Ты Супер!». Выступая перед Игорем Крутым, Дианой Арбениной, Елкой и Алексеем Воробьевым, одиннадцатилетний парень спел S.О.S. D'un Terrien En Detresse на языке оригинала. Не менее эффектной была и Caruso в финале. Эти выступления только добавили ему известности. Ведь Даниил к тому моменту имел опыт концертов с Дианой Гурцкой и участвовал в проекте Крутого “Добрая волна”.

Даниил Хачатуров в полуфинале шоу "Ты Супер!" Фото: скриншот

Бывшая участница танцевального коллектива “Искорки”, к своим 16 годам Анна Черноталова стала победительницей десятков творческих конкурсов. Но федеральную известность ей принесли участие в телешоу “Голос. Дети” и “Битва талантов", попадание в финал российского этапа детского “Евровидения” в 2017-м и победа в проекте “Во весь голос” в 2020-м. Сейчас, судя по всему, девушка нацелилась на серьезную певческую карьеру, выступая под именем Анна Че.

Даниил Фурман был одним из самых ярких участников шоу “Голос. Дети” 2015-го, хотя добрался только до полуфинала. И 15 минут славы его вовсе не устроили - развиваться парень не устает до сих пор. Он стал вокалистом и контрабасистом в буги-трио Kontrabuzzz, где играет вместе с отцом Станиславом Фурманом. А в 2020-м присоединился к юношескому симфоническому оркестру под управлением Юрия Башмета. Правда, теперь его уже не назвать ребенком — в этом году Даниилу исполнится 19.

Даниил Фурманов продолжает открывать новые грани своего музыкального таланта. Источник фото: соцсети группы Kontrabuzzz

Благотворительный проект МТС “Поколение М” поощряет детское творчество. Однако не все его юные участники обязательно выбирают путь к славе. Так что среди победителей "Поколения М" из Самарской области совсем немного известных на уровне страны. Исключение — Анастасия Ситдикова. Победа в fashion-направлении проекта, создание совместной коллекции с Игорем Гуляевым и презентация ее на Московской неделе моды стимулировали девушку получать образование дизайнера в Петербурге. Теперь она преуспевает уже в создании авторских коллекций одежды.