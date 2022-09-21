В Самаре мать, которая утопила дочь в ванной и сбежала в психушку, признана невменяемой

С Екатерины Безгиной сняли уголовную ответственность и отправили на лечение Фото: из соцсетей

В ноябре 2021 года стало известно о шокирующем происшествии в одной из квартир на улице Санфировой. Владелец квартиры пришел, чтобы забрать деньги за аренду и обнаружил в ванной утопленную четырехлетнюю девочку, а самой квартиросъемщицы не было. Полицейские две недели искали мать мертвого ребенка, и нашли ее в психиатрической больнице на Нагорной, куда та пришла сама после того, как убила родную дочь. В июле 2022 года Самарский областной суд рассмотрел дело об убийстве несовершеннолетнего и вынес неожиданное постановление.

Требуется принудительное лечение

- В отношении Екатерины Безгиной 8 июля 2022 года было вынесено постановление в порядке гл. 51 УПК РФ (о применении принудительных мер медицинского характера), - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе Самарского областного суда.

В областной прокуратуре в ответ на запрос «Комсомолки» ответили, что суд признал доказанным совершение Безгиной деяния, запрещенного уголовным кодексом, однако в силу действующего законодательства обвинение по данному делу ей не предъявлялось. Екатерину Безгину, которая утопила свою дочь в ванной, освободили от уголовной ответственности, признали невменяемой и направили на лечение.

Утопила дочь и сбежала в психушку

Напомним, ЧП на улице Санфировой произошло 20 ноября 2021 года. В полицию позвонил мужчина, который обнаружил мертвую девочку в своей квартире, которую он сдавал в аренду. Самой квартиросъемщицы Екатерины Безгиной не было, но на холодильнике оперативники нашли записку, написанную от ее имени:

«Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть «кризисный центр для женщин», позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам. Екатерина».

Почти две недели самарские полицейские искали Екатерину, и нашли ее в психиатрической больнице на улице Нагорной. Как рассказали врачи, она сама пришла к ним, но объяснить ничего не могла. На опросе молодая женщина призналась в убийстве собственной дочери, но мотивы ее также остались непонятными.

На время следствия 41-летнюю самарчанку заключили под стражу, ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Выяснилось, что ранее Безгина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов по статье «Мошенничество», когда проводила аферы с квартирами.

Изначально озвучивалась версия, что Екатерина Безгина утопила свою дочь и сама пыталась покончить с собой, но ей не хватило смелости. Тогда бывшая аферистка решила сбить с толку следователей и направилась в психбольницу, чтобы ее признали невменяемой. В июле этого года выяснилось, что женщина действительно страдает психическими расстройствами и ей необходимо лечение. В настоящее время Екатерина Безгина находится под наблюдением врачей.

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