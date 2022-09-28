«Стыдится огромного шрама и боится собак»: в Тольятти мать покусанной бродячим псом девочки выиграла суд у администрации

Рассказываем, чем закончилась история нападения собаки на ребенка в Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Проблема бездомных животных в городах Самарской области волнует население уже не первый год. Горадминистрации подписывают контракты с компаниями, которые занимаются отловом и стерилизацией, но, по мнению местных жителей, этого мало. Все чаще в новостях можно услышать, что очередной пес напал на человека и покусал его. Страшно, что жертвами диких собак становятся дети. В Тольятти родителям покусанной девочки удалось добиться справедливости и через суд наказать администрацию, чиновники которой, по мнению суда, недобросовестно отнеслись к своим обязанностям. Мама пострадавшей девочки рассказала подробности журналисту "КП-Самара"

Несправедливость началась с больницы

В конце июня прошлого года в Тольятти произошел страшный случай. Четырехлетняя девочка вместе с папой пошли вечером встречать маму с работу, в какой-то момент из-за угла выбежала стая бездомных собак и накинулась на ребенка. Один из псов вцепился в ногу малышке и протащил ее по асфальту. Отец смог быстро отогнать животных, схватил испуганную дочь на руки и вместе с мамой Анжеликой Харлановой направился в ближайшую больницу. Родители были в шоке, девочка в истерике, а из бедра лилась кровь.

В поликлинике рану обработали и направили в стационар Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В районной АПК-3 врачи осмотрели ребенка и наложили повязку. Потом родителям выдали направление на госпитализацию в тольяттинскую городскую больницу № 1. Врачи посчитали, что рана глубокая и серьезная, поэтому требуется постоянное наблюдение врачей в стационарных условиях, которое невозможно в АПК-3.

- После долгого ожидания осмотр был проведен, хирург сказал, что нам нужно идти в кабинет травматолога, там он осмотрит ребенка. Мы так и сделали, но травматолог отказал нам в осмотре Ани, сказав: «Езжайте домой, я задолбался работать за новый город. Езжайте назад, пусть делают свою работу. Либо езжайте домой, утром там будет детский травматолог, обработают и прививку поставят», — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» о событиях той ночи мама пострадавшей Анжелика.

В итоге родители смогли убедить врачей, что их дочери требуется стационарное лечение. После нашей публикации, где мы со слов мамы подробно расписали всю ситуацию в больнице, врачей, которые не приняли раненую малышку, наказали. Анжелика благодарит Рауфа Кирсанова, который тот момент был главным врачом поликлиники.

- Я благодарна за профессионализм, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение. Ему отдельное огромное спасибо. Для меня это единственный положительный момент этой истории, - благодарит главврача Анжелика Харланова.

Инцидент с собакой сильно сказался на психике ребенка

После выписки из больницы для четырехлетней Ани начались долгие месяцы восстановления, причем не только в физическом плане, но и психологическом. Девочка профессионально занимается гимнастикой, поэтому два месяца лечения и восстановления очень серьезно сказались на ее физической подготовке. Кроме того, большой шрам на ноге доставлял ребенку моральные страдания.

Аня еще долго отходила от шока и боялась даже маленьких собак Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Она очень переживала, что у нее такой большой шрам на бедре. Спортивный костюм открыт, его хорошо видно. Мы ходили к психологу, чтобы у Ани не развились комплексы, и она перестала пугаться всех собак в округе, - рассказывает нам мама девочки.

Пошли в суд ради справедливости

Анжелика Харланова для себя решила, что данную ситуацию нельзя пускать на самотек и следует наказать виновных. Девушка начала собирать документы, искать других пострадавших, обратилась в СМИ за общественным резонансом. Так начался тяжелый год судебных заседаний. Ранее «Комсомолка» писала, как проходили слушания по данному делу. Администрация Тольятти не признавала свою вину в ситуации с нападением бродячих псов, предоставляла документы и статистику по отлову, но суд все же встал на сторону семьи Харлановых.

Шрам на бедре очень заметно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы, наверное, единственные, кто смог добиться справедливости и наказать виновных. Я пошла до конца, а у многих руки опустились бы с самого начала. Я считаю, что нужно добиваться того, чтобы люди работали, а не присылали отписки и липовые статистики по отлову. Именно тогда в нашем городе будет безопасно, - высказала свое мнение Анжелика.

Девочка профессионально занимается гимнастикой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В сентябре 2022 года суд обязал администрацию Тольятти выплатить семье пострадавшей девочки 50 тысяч рублей моральной компенсации. Именно эту сумму Анжелика и запрашивала в своем исковом заявлении в прошлом году. По словам мамы Ани, эти деньги, как только приговор вступит в силу, и администрация выплатит компенсацию, она полностью потрать на дочь.

- Своими страданиями за последний год, она это заслужила, - говорит Анжелика.

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