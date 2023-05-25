Волонтеры Новокуйбышевского НПЗ приняли участие в акции ко Дню Волги

Дружная команда заводчан собрала несколько мешков мусора. Фото: НК НПЗ

Ежегодно экологическую акцию «Комсомольской правды» ко Дню Волги в рамках движения #Экоравновесие поддерживает Новокуйбышевский НПЗ. Его сотрудники - активные участники уборки берегов. В этом году волонтеры акции собрали 20 кубов мусора на 5 гектарах берега реки Татьянки. И значительную часть внесли активисты НК НПЗ.

- Волга с ее живописными берегами - дар природы. Долг всех волжан – беречь и охранять эту красоту. Сегодня мы убрали огромную территорию: очень много было различного мусора вплоть до покрышек от машин, старой мебели. Берег сильно загрязнен, поэтому такие акции очень полезны, и я в составе волонтерской команды нашего предприятия с удовольствием в них участвую. Мы не просто убрали мусор, мы еще дали сигнал, чтобы люди задумались: нужно рационально использовать природные ресурсы, - говорит специалист охраны окружающей среды отдела экологии предприятия Альбина Абишева.

Чисто там, где убирают

По признанию заводских активистов, они в обязательном порядке убирают после себя в местах своего отдыха. Учат этому и своих детей. Помнят и знаменитый девиз - чисто там, где не мусорят. Но добавляют - еще чище там, где убирают.

Место для уборки - совсем рядом с Новокуйбышевском, а значит благоустраивали территорию как для себя. Впрочем, волонтеры нефтеперерабатывающего завода не ограничиваются близлежащими территориями. В середине мая они устроили плоггинг-забег по уборке туристической тропы в Самарской Луке, которая также тянется вдоль Волги. Новокуйбышевский завод и национальный парк связывает давняя дружба. В итоге за полчаса экозабега на протяжении 4 км было собрано 200 кг принесенного паводком мусора.

Забота о воде

Бережное отношение к водным ресурсам - часть экологической стратегии компании. Работники Новокуйбышевского НПЗ принимают участие в различных акциях по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников ко Дню Волги - «Вода России», «Мы чистим мир», «Родники Самарской области».

- Наша цель - привлечь внимание общественности к вопросам окружающей среды. И по моим личным наблюдениям, это получается. Потому что я вижу, что, когда мы приезжаем повторно в те же самые места, там уже не так много мусора – значит, эффект достигнут. Помимо уборки берегов, мы восполняем биоресурсы Волги. В рамках природоохранной деятельности Новокуйбышевский НПЗ на протяжении многих лет для сохранения в Волге баланса экосистемы ежегодно выпускает тысячи мальков стерляди, сазана и толстолобика. В 2022 году завод провел две акции по выпуску 48 тысяч мальков стерляди и толстолобика в Волгу, —говорит начальник отдела охраны окружающей среды Олег Казимов.

Волонтерские акции - не единственная форма сохранения водных ресурсов. На предприятии проводятся масштабные инвестиционные проекты, призванные снизить нагрузку на окружающую среду. За последние годы Новокуйбышевский НПЗ увеличил использование оборотной воды до 95% и сократил забор речной воды на 10,6%. Кроме этого, специалисты лаборатории экологического контроля НПЗ проводят ежедневный мониторинг и исследования проб подземных и поверхностных вод.

Нефтяники понимают всю важность заботы о природных ресурсах, одним из которых является вода, и стараются прививать эту идею подрастающему поколению. Новокуйбышевский завод активно участвует в программе по формированию экологической культуры у детей, проводят уроки по охране окружающей среды в общеобразовательных учреждениях.

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