В Сызрани прошел экологический субботник в районе станции Кашпир

Нефтяники собрали с 6000 квадратных метров берега около 16 кубов мусора. Фото: АО «СНПЗ».

Уже несколько лет в преддверии Дня Волги, который наша главная река отмечает 20 мая, сызранские нефтепереработчики делают ей подарок: наводят чистоту. Традиционное место уборки заводских эковолонтеров - берег у заводских причалов в районе железнодорожной станции Кашпир.

В прошлом году нефтяники здесь основательно «прогенералили», но весеннее половодье принесло немало нового мусора, и к сожалению, не только природного происхождения. Берега Волги как магнитом притягивают отдыхающих, и этот живописный участок не стал исключением. Отходы, оставленные несознательными горожанами, не просто портят внешний вид береговой зоны: они опасны для экосистемы реки - почвы, воды, растительности и речных обитателей.

Заводчане привычно взялись за грабли: за несколько часов работы они очистили 6000 квадратных метров берега от мусора, сухой травы и коряг. На втором этапе к людям подключилась техника – погрузчики и самосвалы. Всего с береговой зоны вывезли около шестнадцати кубометров мусора.

- Экологические субботники не только важны для планеты, они делают нас людьми, - считает оператор товарный АО «СНПЗ» Кирилл Скачков. - Подобные мероприятия сплачивают. В этом году это уже не первый мой выезд на помощь природе. Мы ездили на уборку территории турбазы, на лесовосстановительные работы, а вот теперь убираем волжский берег.

Сохранить естественную природную красоту Волги, ее биоразнообразие нефтяники считают своим личным делом. Предприятие более 10 лет регулярно восполняет биоресурсы реки: только в прошлом году заводчане выпустили в Волгу 54 тыс. мальков сазана и 29,9 тыс. - стерляди.

«Зеленые» инициативы - лишь малая часть масштабной экологической программы, реализуемой на предприятии. Продолжается реконструкция сооружений биологической очистки стоков. В 2022 г. на объекте начат монтаж оборудования аэрационной системы, в перспективе здесь будет внедрена технология мембранного биореактора. Он сочетает преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов, что позволит обеспечить глубокую очистку стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью 99%. При этом стоит отметить, что и сейчас предприятие возвращает в природу воду, на 100% соответствующую установленным законодательством нормативам.

Другой приоритет нефтепереработчиков - развитие системы оборотного водоснабжения. За последние четыре года забор воды из природных источников сокращен на 12%. По итогам 2022 года показатель использования «оборотки» в производстве составил 94,5%.

На Сызранском НПЗ не только объекты природоохранного значения вносят вклад в улучшение экологии: при модернизации любого производственного объекта применяются наилучшие малоотходные и ресурсосберегающие технологии.

Заводские экологи стоят на страже окружающей среды во всеоружии: в распоряжении сотрудников экологической лаборатории имеется передвижной пост, оснащенный современным аналитическим оборудованием. С его помощью специалисты могут на месте с высокой точностью определить физико-химические свойства воды и почвы.

Сызранский НПЗ - экологически ориентированное предприятие, как и его сотрудники. Заводские волонтеры традиционно принимают участие во Всероссийских экологических акциях «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Кедры России» и городских субботниках. Этой весной 240 добровольцев убрали с прилегающей к заводу городской территории более 250 кубометров мусора. А чтобы его становилось с каждым годом все меньше, заводчане реализуют программу по формированию экологической культуры у молодого поколения - проводят эко-фестивали и открытые уроки в школах и детских садах.

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