Новокуйбышевские нефтехимики очистили берег Татьянки

Нефтехимики — за чистоту рек и озер. Фото: Мария Губанова

Традиционно в акции, приуроченной ко Дню Волги, приняли участие новокуйбышевские нефтехимики. Эковолонтеры прибыли к месту масштабной майской уборки, на берег реки Татьянка, дружным отрядом, которому не впервой помогать природе дышать полной грудью. Этой весной коллектив предприятия уже стал победителем городского марафона по санитарной очистке, озеленению и благоустройству Новокуйбышевска. В нем приняли участие более 500 сотрудников АО «ННК»: привели в порядок пять основных городских улиц, две кольцевые развязки и сквер имени Менделеева, закрепленные за предприятием. За месяц заводчанами с городских территорий вывезено более 3,5 тонн мусора, побелено более семидесяти погонных метров бордюров и более 100 деревьев.

Хотя официально городской марафон чистоты завершился 30 апреля, Кубок победителя не стал для эковолонтеров поводом почивать на лаврах. Нефтихимики продолжают собираться каждую пятницу на заводские субботники. Точка приложения силы и доброй воли находится всегда - территория предприятия большая, и еженедельный трудовой десант помогает формировать не только радующий глаз ландшафт, но и экологическую культуру. В результате пятничных мероприятий уже побелено более 3500 метров бордюров, очищено от мусора более 4,5 гектар газонов и прилегающих к дорогам территорий, вывезено более 27 тонн мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Природоохранные проекты нацелены на повышение экологичности производства, а экологическое волонтерство - их неотъемлемая часть. Одна из первых экологических акций нефтехимиков в этом году прошла в Дубовой роще поселка Гранный под Новокуйбышевском. Совместно с городским лесничеством и экологами администрации округа сотрудники АО «ННК» высадили здесь более 100 молодых дубов, лип, кленов, рябин и акаций. В конце апреля заводчане присоединились к Всероссийскому проекту «Кедры России». Эковолонтеры высадили 100 кедров и елей у школы №5, где в профильных «Роснефть-классах» учатся их будущие коллеги, и Чапаевской школы-интерната для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Деревья сажали вместе с ребятами, чтобы привить подрастающему поколению ответственность за сохранение окружающей среды.

В Чапаевске заводские волонтеры в мае выполнили еще одну задачу: провели субботник в приюте для бездомных животных, уже второй в этом году. Добровольцы приехали помочь животным вместе со своими детьми: убрали вольеры и территорию от мусора, отремонтировали будки, а их жильцов выгуляли на поводке.

К озеленению родного города заводчане тоже привлекли своих дочек и сыновей: в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна» семьи нефтехимиков дважды выходили на посадку деревьев и цветов в Новокуйбышевске и прилегающей к предприятию территории.

Этой весной нефтехимики провели две посадки деревьев и цветов в Новокуйбышевске.

Всего с начала года в экологических акциях уже приняли участие более 800 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании: высадили более 200 саженцев хвойных и лиственных деревьев, более трех тысяч цветов, привели в порядок более 40 гектаров городских и заводских территорий, собрали и вывезли более 35 тонн мусора, очистили два гектара прибрежных участков Волги и Татьянки.

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