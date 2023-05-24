Самарские нефтепереработчики освободили из мусорного плена речку Татьянку

Волонтеры КНПЗ — постоянные участники всех экологических акций. Фото: Мария Губанова.

Куйбышевский НПЗ снова присоединился к экологической акции «Комсомольской правды», приуроченной к Дню Волги. Несколько лет мы вместе с самарскими нефтяниками заботимся о родниках, сажаем деревья, очищаем берега рек. В этом году в пойме реки Татьянки нефтепереработчики вместе с другими волонтерами собрали и отправили на переработку около 20 кубометров твердых бытовых отходов - от пластиковых бутылок до развалившихся диванов и телевизоров.

Заводские волонтеры регулярно выходят на очистку берегов, еще одна любимая «речная» акция - восполнение волжского «населения». За более чем десять лет ее проведения в реку выпущено более 76 тысяч мальков сазана, стерляди и даже краснокнижной стерляди. А ещё нефтепереработчики – активные участники всероссийских экологических акций «Зеленая весна», «Кедры России», «Вода России», «Сад памяти», «Час Земли». Впрочем, чтобы помочь природе, заводчане не ждут подходящих поводов и призывов.

- Мы всегда рады поддержать любые экологические акции и движения, но у нашего волонтерского актива много собственных инициатив, - рассказала начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Анна Булушева. – Заводчане собирают вторичные отходы для переработки: макулатуру, пластиковую тару, батарейки. На заводе непрерывно идут экологические акции «Добрые крышечки» и «Бумажный десант». За год собираем около 17 тонн макулатуры и 50 кг крышечек. Активно внедряем элементы «зеленого офиса», перешли на электронный документооборот и многое другое.