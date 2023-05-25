Горы пластика, деталь от машины и старые покрышки: что убрали волонтеры с берега Татьянки

Волонтер природе друг! Фото: Мария Губанова.

«Это моя родина!»

Уже четвертый год подряд волонтеры НЗМП участвуют во всех экологических инициативах «КП» в рамках движения #ЭкоРавновесия. Заводчане вместе с представителями медиахолдинга благоустраивают родники, высаживают кедры и ели, чистят от мусора берега Волги в Самаре и остров Проран после окончания летнего сезона. В этом году акция по уборке в честь дня Волги была перенесена ближе к Новокуйбышевску – на небольшую реку Татьянку. Ведь все великое начинается с малого, а в Самарской области воды почти любой реки так или иначе становятся частью большой – Волги.

Была еще одна гипотеза: если в других местах практикуется периодическая уборка, то на берег Татьянки, скорее всего, еще не ступала нога эковолонтера, а значит, «экологический след» там мог быть особенно мощным, а труд на благо окружающей среды - действительно ударным. Но это не пугало активистов.

- Я искренне рада возможности поучаствовать в акции и внести свой личный вклад в развитие экологии. В этом году ранняя весна, сейчас такой буйный расцвет красоты природы, и мне больно видеть, как ее прелесть убивает человеческая лень и безалаберность, из-за которой мусор бросают там, где отдыхают. Это не только неприятно выглядит, но и вредит экологии, потому что самые распространенные пластиковые отходы разлагаются медленно и отдают отравляющие вещества воде и почве, - поделилась эмоциями ведущий специалист МТР завода масел и присадок Майя Коняева. – У меня нет негативных эмоций, что я убираю чужой мусор: это моя родина, мой край, каждый уголок мне дорог и хочется сделать его чище и краше. И хочется, чтобы и другие люди бережнее относились к природе.

Лес – не свалка!

Гипотеза о большом количестве отходов в новом месте, к сожалению, подтвердилась: по словам волонтеров, мусора было очень и очень много.

- Мы убирались на участке лесополосы, который с одной стороны примыкал к реке, а с другой – к трассе. И со стороны дороги нам встречалось много «автомусора»: пакеты с контейнерами и упаковками из-под еды, которые явно выкинули из машины после перекуса, покрышки и даже какая-то автомобильная деталь. Люди явно использовали лесополосу как свалку вместо того, чтобы увезти отходы до тех мест, куда их можно выкинуть цивилизованно. А со стороны реки было множество следов пикника: пластиковые тарелки, стаканчики, бутылки, салфетки, пакеты, - рассказали заводчане-волонтеры.

Огорчает не только количество мусора, но и то, что, судя по всему, он здесь давно. А ведь найденные автомобильные покрышки – токсичный отход. Их необходимо сдавать в специализированную переработку, как пластиковые крышки, энергосберегающие лампы и батарейки. Иные бутылки и когда-то влажные салфетки так затянуло в слои палой листвы и почву, что из приходилось откапывать. Тут и пригодился навык и сноровка в уборке, наработанные заводчанами в предыдущих экоакциях. А их немало: предприятие не только поддерживает инициативы «КП», а организует много собственных мероприятий экологической направленности, в том числе совместно с другими предприятиями НК «Роснефть» на самарской площадке. Например, ежегодно проводятся весенние и осенние субботники как на территории НЗМП, так и на подшефных участках в городском округе Новокуйбышевск в поселках Липяги и Маяк.

Экологическая ответственность стала частью повседневной жизни заводчан. Они сортируют мусор, собирают макулатуру и пластик для переработки, батарейки для правильной утилизации. А еще стараются воспитывать полезные экологические привычки у молодого поколения, организуя в подшефных школах уроки экологии.

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