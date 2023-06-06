В Роспотребнадзоре рассказали, коснулись ли проверки других производителей сидра в Самарской области

Проверками охвачены и магазины, где продавался контрафактный сидр / Фото: УМВД по Ульяновской области

Роспотребнадзор проводит проверку в отношении самарского производителя сидра, который стал причиной массового отравления жителей Поволжья. Что касается других компаний, которые занимаются выпуском подобной продукции, их пока не трогают.

- На сегодняшний день мы проводим проверку в отношении производителя сидра, который находится на территории Самарской области, и в отношении магазинов, где была или все еще имеется его продукция. Других производителей пока не проверяем, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания регуправления Роспотребнадзора Татьяна Курлина.

Также специалист дала совет, как не нарваться на некачественный товар. По ее словам, прежде чем что-то купить, нужно выяснить название продукта, его состав, название производителя, дату изготовления, срок годности, а также условия хранения. Всю эту информацию покупателю обязан предоставить продавец. Если полных сведений о товаре нет, то стоит воздержаться от его покупки.

- Сейчас выясняется, что у продавцов сидра не было информации, полной маркировки о товаре. Людей всегда должно настораживать, когда у продавца нет полной информации. В таких случаях лучше не покупать продукцию, - отметила Татьяна Курлина.

Напомним, в Самарской области из-за некачественного напитка «Мистер Сидр» отравились 23 человека, семеро из них умерли. Остальные находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии. Со всех складов и магазинов региона сейчас изымают контрафактный сидр. Аналогичную работу проводят в Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областях, в Удмуртии и Мордовии. Отметим, проведенные ульяновскими специалистами экспертизы выявили в напитке примеси метанола и этилбутирата.

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