Мама нашла дочь мертвой: в Самаре в свой день рождения от отравления сидром умерла 38-летняя женщина

Амбициозная женщина не успела исполнить свою мечту и прыгнуть с парашютом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Илясова была всегда сильной духом женщиной. Она одна воспитывала 16-летнего сына, строила карьеру в ресторанном бизнесе, любила активный отдых. 5 июня 2023 года женщина отмечала свой 38-й день рождения, но уже вечером перестала выходить на связь с близкими. На следующее утро, почувствовав неладное, пожилая мама Светы пошла к ней домой, проверить, все ли в порядке. Открыв дверь, пенсионерка застыла в ужасе – ее дочь была уже мертвой. Трагической историей с журналистом «КП-Самара» поделилась племянница погибшей в самом расцвете сил Светланы Илясовой.

Племянница Виталия была очень блика с родной тетей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Воспитывала одна сына-подростка, строила карьеру, купила квартиру

Светлана родилась и выросла в Самаре в поселке Управленческий. Брак не сложился, сына мама воспитывала одна. Сильная и независимая женщина пять лет назад купила квартиру в Крутых ключах. У Светланы два образования: она окончила Индустриально-педагогический колледж, факультет иностранных языков и Самарский госуниверситет по специальности культуролог, но по профессии девушка не работала. Светлана посвятила свою жизнь ресторанному бизнесу, пройдя путь от официанта до управляющего.

- Пару месяцев назад Света решила сменить сферу деятельности и устроилась работать в фитнес-клуб, - рассказывает племянница Виталия.

Пару месяцев назад женщина сменила сферу деятельности и устроилась с спортзал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боялась высоты, пока впервые не прыгнула с парашютом

Знакомые рассказывают, что Светлане всегда было легко найти общий язык с людьми. Она была строгой, но справедливой, могла пожалеть и отругать. Открытая и общительная женщина не могла долго засиживаться на одном месте и всегда стремилась к открытию новых горизонтов.

- Света до ужаса боялась высоты, но в то же время мечтала прыгнуть с парашютом. В прошлом году я подарила ей сертификат, и тетя исполнила свою мечту. Так началась ее любовь к парашютам. В прошлом году ей удалось совершить два прыжка, а в этом году на свой день рождения она планировала совершить третий прыжок, но осуществить задуманное не успела, - говорит племянница.

Почувствовала недомогание в свой день рождения

В выходные, накануне своего 38-го дня рождения 5 июня, Света после работы зашла в местный магазинчик разливных напитков на улице Мира, 45. По рассказу близких, последние несколько месяцев Светлана проходила курс лечения препаратами, поэтому алкоголь не употребляла совсем. Когда курс закончился, могла позволить себе немного расслабиться после напряженного трудового дня. Она никогда не любила крепкий алкоголь, а вот сладенький слабоалкогольный сидр, по ее словам, был как лимонад, приятный на вкус.

Светлана Илясова предпочитала слабоалкогольные сладкие напитки, но не злоупотребляла спиртным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В субботу или воскресенье она купила сидр в одном из разливных магазинов около дома, где и всегда. Этикетки в этом магазине не клеят, сейчас сняли все вывески, где были указаны названия сидра, поэтому точно я утверждать не могу. Но в воскресенье из этого магазина изъяли партию этого «Мистера Сидра», так как уже четверо человек по району попали в больницу, и все пили напиток из этого магазина, - говорит Виталия.

С самого утра в понедельник, в свой день рождения, счастливая женщина принимала поздравления от родных и близких, а к обеду ей стало нехорошо. Она позвонила маме и рассказала, что ее тошнит и сильно упало давление. Обеспокоенная мать велела дочери вызвать скорую, та лишь отмахнулось – мол, само пройдет. Вечером того же дня Светлана перестала выходить на связь.

16-летний сын Светлан Илясовой в это время гостил у своей бабушки. На следующее утро мама Светланы не могла найти себе место – дочь не берет трубку со вчерашнего вечера. Женщина взяла дубликат ключей от квартиры дочери и пошла проверить, все ли хорошо. Светлана была уже мертва.

- Полиция сказала, что симптомы недомогания такие же, как и у всех пострадавших от злосчастного «Мистера Сидра». Тару изъяли. В магазине мы уточнили, была ли Света там и покупала ли сидр. Там нам все и подтвердили, что был куплен напиток со вкусом «Черная смородина». В заключении судмедэкспертизы причиной смерти указаны кардиомиопатия, вызванная внешними причинами; последствия токсического воздействия немедикаментозного средства; последствия влияния внешних причин, - говорит племянница.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТРАВЛЕНИИ «МИСТЕРОМ СИДРОМ»

По последним данным, от смертельного сидра скончались 9 жителей Самарской области. 15 человек проходят лечение в больницах губернии. Из них 3 в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести. Всего же в нескольких регионах страны сидром отравился 101 человек.

8 июня в деле «Мистера Сидра» открылись шокирующие подробности. Полицейские провели ряд проверок, которые показали: ядовитый спирт, который был использован для производства «Мистера Сидра», украли со склада ГУ МВД по Самарской области. Данная партия хранилась там с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверок.

По подозрению в совершении кражи ядовитого метилового спирта задержали двоих самарцев, один из них сержант полиции, который, по версии следствия, охранял склад и пустил грабителей на охраняемую территорию. Кроме того, министр МВД РФ Владимир Колокольцев из-за случившегося отстранил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, а также уволили начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника внутренней службы Александра Ремнева.

Расследование громкого дела продолжается. «Комсомольская правда» следи за развитием событий.

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