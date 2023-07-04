Более 2,5 тысяч жертв и ущерб на 1,2 млрд: в Тольятти будут судить создателей ПК «Фабрика Продуктов ВС»

На скамье подсудимых окажутся создатель кооператива и несколько участников сообщества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении создателей производственного кооператива «Фабрика Продуктов ВС», который действовал на территории нескольких городов РФ, в том числе в Самарской области. В ближайшее время перед судом предстанет организатор сообщества и пятеро участников. Рассказываем все, что известно о нашумевшем деле.

Люди вкладывали последние сбережения

Производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС» был создан в 2009 году. Его организатором выступила 71-летняя уроженка Нижегородской области Галина Федотова. В состав команды вошли еще семь человек в возрасте от 37 до 69 лет – пятеро мужчин и две женщины.

Кооператив вел деятельность по принципу финансовой пирамиды. Доверчивые пайщики несли в кооператив последние накопления, которые организаторы умело обращали в свою пользу. При этом фактически организация не занималась инвестициями.

Деятельность «Фабрики Продуктов ВС» широко распространилась по Самарской и другим областям. Мошенники открыли офисы в Самаре, Тольятти, Кинеле, Сызрани, Отрадном, Похвистневе, Новокуйбышевске, а также в Татарстане, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях. Жертвами мошенников стали более 2,6 тысячи человек.

Организация проработала вплоть до 2019 года. Кооператив оказался финансовой пирамидой, прикрывающей свою деятельность несколькими мелкими производствами. В итоге тысячи людей лишились сбережений, а организатором удалось похитить более 1,2 млрд рублей и легализовать свыше 215 млн рублей.

По делу прошли более 250 свидетелей

Летом 2019 года в Тольятти была задержана возможная хозяйка кооператива. Началось следствие, которое затянулось на несколько лет. Объем работы оказался немалым: следователи провели 20 обысков, опросили более 250 свидетелей.

– Было изъято более 2,6 тысячи договоров и иных финансовых документов. По ним назначены 22 бухгалтерские и более 26 криминалистических судебных экспертиз. Материалы дела насчитывают 558 томов, – рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, начальник следственной части, полковник юстиции Дмитрий Зубалов.

На имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 322 млн рублей. В ближайшее время они предстанут перед судом. Пятерых членов кооператива обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Двое фигурантов не дожили до суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На опросы пригласим всех пострадавших»: Алексей Зеленов рассказал, что ждать обманутым «кооперативщикам» ПК «Фабрика Продуктов ВС»

Расследование уголовного дела идет полным ходом (подробности)

"Жена умерла, когда узнала!" Из-за кооператива "Вкусно и Сытно" сотни россиян остались без денег

Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти (подробности)