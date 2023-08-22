Арестованы заочно: поджигателя салона ритуальных услуг в Самаре задержали в соседнем регионе

53-летнего Георгия Цицерова задержали в другом регионе. Фото: СУ СКР по Самарской области

В ночь на 18 ноября 2022 года в Самаре вспыхнул ритуальный магазин, расположенный на улице Авроры, 25. Огонь охватил площадь в 200 кв. м., у пожарных ушло больше двух часов на его тушение. В результате произошедшего погибла 31-летняя женщина и 61-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело и практически сразу нашли причастных – 32-летнего Аршака Енгибаряна и 53-летнего Георгия Цицерова. Преступники ударились в бега, но на днях одного из них задержали. «КП-Самара» выяснила подробности громкого задержания.

Пожар унес жизни двух человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«Война» двух криминальных группировок

ЧП на улице Авроры в ноябре прошлого года вызвало широкий общественный резонанс. Самарский общественник Азат Туймасов начал активно обсуждать в социальных сетях данный инцидент, он заявил, что к этому причастны «Шейкинские», а через неделю к нему домой нагрянули полицейские. Однако Туймасов в данном деле не проходил в статусе обвиняемого или подозреваемого, а лишь допросили и после отпустили.

Но предположение о том, что в поджоге замешаны крупнейшие самарские ОПГ все же было проверено. Следователи провели большую оперативную работу и уже в скором времени озвучили имена подозреваемых в поджоге похоронного салона.

- В настоящее время у следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 01.09.1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 02.07.1969 года рождения. Указанные граждане объявлены в розыск. Следствием проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на задержание организаторов и исполнителей преступления, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Аршак Енгибарян все еще находится в розыске. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Эти имена тесно связаны с криминальной ОПС «Сиротиновские», которую возглавляет авторитетнейший бизнесмен Игорь Сиротенко. Общественники предположили, что именно «Сиротиновские» стали провокаторами конфликта с недружественной им ОПГ «Шейкинские». В результате чего погибли невинные люди.

Однако это были лишь предположения, но версию проверили. 23 июля 2023 года в аэропорту Курумоч был задержан тот самый Игорь Сиротенко. Однако после недолгого допроса в стенах Следственного комитета Игоря Сиротенко отпустили.

Сбежал в другой город

Но подозрения с Цицерова и Енгибаряна сняты не были. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заочно предъявили им обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. В конце августа этого года одного из преступников удалось задержать.

- Несколько дней назад Цицеров был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории одного из субъектов Российской Федерации, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Следователи рассказали, что Георгий Цицеров полностью признал свою вину в поджоге ритуального салона на улице Авроры. Преступник показал на месте, что происходило в ту ночь и как он со своим подельником совершили убийство двух невинных людей.

Второго соучастника преступления Аршака Енгибаряна продолжают искать. Есть основания предполагать, что он, так же как Цицеров, подался в бега и может находиться на территории другого региона. Следователи же продолжают устанавливать личности организаторов поджога и их мотивы. Расследование продолжается.