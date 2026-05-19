14 мая в Самарском зоопарке состоялось долгожданное событие – первое львиное свидание. Совсем недавно для подросшего Алтая привезли подружку. Сначала спасенная в Махачкале львица Сабрина обживалась на новом месте, а теперь принимает жениха. Как истинная женщина, так просто она его к себе пока не подпускает. Лев немного опешил от первой встречи. Но шанс на создание счастливой семьи есть. Как прошло свидание Алтая с Сабриной – в материале «КП-Самара».

От детских шалостей к созданию семьи

За взрослением милого львенка наблюдала вся Самара и не только. Маленький Алтай попал в городской зоопарк летом 2023 года из Барнаула. После того как любимец самарской публики африканский лев Цезарь умер, власти пообещали найти ему достойную замену. О смерти Цезаря узнал директор барнаульского зоологического парка «Лесная сказка» Сергей Писарев. Там как раз родились львята, и самарские сотрудники попросили продать им одного котенка.

Писарев предложил Самаре львенка, который родился у местной пары Алтая и Аи. Но с одним условием – имя Алтай Алтайевич менять нельзя. Львенок хорошо прижился в областном центре. Горожане наблюдали, как он обрастает щетиной, пробует рычать, проказничает, бегает и играет с палочкой, кокетничает с работниками и защищает елки...

И вот из забавного котенка Алтай превратился в настоящего царя зверей. Он значительно подрос и стал шикарным львом. Однако детская игривость все равно осталась при нем: он любит «догонялки» с детьми и играть в футбол. Однако одних игр стало мало, и Алтаю начали подыскивать невесту для нового этапа взросления – создания семьи.

Примерно в то же время звезду соцсетей львицу Сабру по решению суда конфисковали у жителя Махачкалы, который незаконно держал ее у себя дома и снимал с ней ролики. Представительницу кошачьих передали в собственность государства. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования решила направить львицу в Самарский зоопарк.

Сотрудники зоопарка ласково называют ее Сабриной и отмечают, что она с характером. Львица примерно на год младше Алтая. С середины марта она привыкала жить в новом месте и набирала вес. А спустя два месяца пробил долгожданный час – встреча, ради которой львица и приехала в зоопарк Самары.

Напряженное свидание

Сабрина не решилась зайти на территорию Алтая, поэтому он сам пошел к ней в гости и немного опешил от первой встречи. По словам сотрудников, львица ясно дала понять, что пока она готова общаться с ним только на расстоянии.

Судя по опубликованному видео, сначала Алтай и Сабрина лежали на расстоянии, а когда царь зверей набрался смелости и решился подойти, то львица зарычала на него и приняла боевую позу. Лев в недоумении ходил вокруг да около, наяривая круги возле дамы. Спустя время подошел за поддержкой к сотруднику и попросился погладиться, а потом вернулся в свой вольер.

«Алтай повел себя как настоящий джентльмен: проявлял интерес, но не настаивал и не переходил личных границ. Сабрина, как любая женщина, была эмоциональна, но ей это простительно. Мы очень, очень волновались! Для первого контакта львов это нормально. Мы с облегчением выдохнули», – поделились сотрудники зоопарка.

Они выражают уверенность, что второе свидание не за горами и что Алтай с Сабриной станут отличной парой. Возможно, уже скоро посетители смогут увидеть счастливое семейство с маленькими львятами. Ну а пока самарцы продолжают пристально следить и переживать за судьбу пары:

«Пришел на первое свидание без цветов, такси не вызвал и столик в ресторане не заказал, сразу в гости напросился, еще и к чаю ничего не принес... Любая женщина поймет реакцию Сабрины. Алтаю повезло еще, что с целой гривой домой ушел».

«Ой, я очень долго ждала видео с ними, когда узнала, что ему привезли подружку. Теперь у него будет семья. Уверена, они полюбят друг друга, просто нужно время».

«Ну, Москва тоже не сразу строилась. Все отлично сложится».

