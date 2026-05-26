Волга стала чище: как корпоративное волонтерство объединяет бизнес Самары

Более 40 компаний участвуют в экологических и социальных инициативах, которые развивает отделение Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области.

Участники седьмой экологической акции, приуроченной ко Дню Волги, очистили прибрежную зону Волги от мусора. Традиционное мероприятие, организованное медиахолдингом «Комсомольская правда», объединило почти 180 волонтеров движения «Экоравновесие». Команды предприятий, организаций и учебных заведений очищали береговую линию при содействии департамента городского хозяйства и экологии Самары. Партнером мероприятия выступило отделение Национального совет по корпоративному волонтерству в Самарской области.

День Волги: традиция с видимым результатом

Особое место в календаре экологических инициатив занимает День Волги. Для отделения НСКВ в Самарской области это традиция, которая объединяет людей и компании вокруг общего созидательного дела.

«Для НСКВ в Самарской области такие встречи на берегу Волги - традиционное мероприятие, - рассказала «КП» председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области Анастасия Беленкова. - Здесь важны не только экологическая повестка и конкретный результат, но и атмосфера сопричастности. Созидательный труд, хорошая компания, живое общение, возможность сделать доброе дело - все это дает мощный заряд энергии и ощущение, что личный вклад действительно имеет значение».

В этом году уборка проходила на территории городского пляжа возле третьей просеки. В акции приняли участие около 180 человек из числа волонтеров движения «Экоравновесие». В общей сложности экоактивисты собрали 7 кубометров мусора. В порядок привели не только берег, но и подводную часть: водолазы клуба «Дайвинг Волга» прошли по дну и подняли осколки стекла, пластик и другой мусор.

По словам Анастасии Беленковой, выбор локации был особенно важен: городской пляж - место отдыха самарцев, поэтому результат такой работы виден сразу не только участникам, но и жителям.

«Экологическое волонтерство одно из самых востребованных направлений добровольчества именно потому, что его эффект понятен каждому, - отметила председатель НСКВ Самарской области. - Чище становится берег, безопаснее - пространство для отдыха, сильнее - чувство личной ответственности за место, где мы живем. Когда сотрудники компаний выходят на такие акции, они показывают важный пример бережного отношения к городу и Волге».

Накануне Дня Волги волонтеры уже проводили уборку побережья. В планах - Всероссийский день чистоты, ежегодный субботник, а также ряд совместных мероприятий с ВОД «Волонтеры России».

«Мы держим экологическую повестку в фокусе, потому что для Самары Волга - это часть идентичности и качества жизни, - резюмировала Анастасия Беленкова. - Но для нас важно не просто провести одну акцию, а выстраивать устойчивую систему партнерств. Когда бизнес, общественные организации, городские структуры и жители действуют вместе, появляется совсем другой масштаб результата».

Волонтеры убрали с берега Волги 7 кубометров мусора.

Платформа для добрых инициатив

Национальный совет по корпоративному волонтерству работает уже более десяти лет. Как рассказала председатель отделения в Самарской области Анастасия Беленкова, организация создавалась как платформа для объединения бизнеса, общества и государства в реализации социальных, экологических, гуманитарных и просветительских проектов.

Сегодня НСКВ представлен в 43 регионах страны и объединяет более 460 компаний из разных отраслей экономики по всей России. Среди участников - промышленные предприятия, представители финансового сектора, ИТ, ритейла, сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса. В Самарской области к инициативам Совета присоединяются десятки компаний и организаций.

«Наша миссия - строить открытое партнерство, которое помогает развивать местные сообщества и повышать устойчивость бизнеса, - отметила Беленкова. - Корпоративное волонтерство давно перестало быть историей только про разовые акции. Сегодня это культура участия, в которой компании, сотрудники, общественные организации и городские структуры вместе решают конкретные задачи региона».

Основные направления работы Совета - экология, социальные инициативы, гуманитарная помощь, здоровье и спорт, интеллектуальное волонтерство. Каждый год формируется план мероприятий с учетом потребностей местных сообществ и возможностей партнеров.

«Мы определяем ключевые направления исходя из того, где участие бизнеса и волонтерских команд может дать ощутимый результат, - пояснила председатель отделения НСКВ.

В числе новых партнеров НСКВ Самарской области - благотворительный фонд «Том Сойер Фест». Совет также начал сотрудничество с организаторами забегов для незрячих. Очередная такая эстафета состоится в регионе 28 июня.

Участие по интересу и по доброй воле

«В НСКВ выстроена понятная и эффективная система взаимодействия с участниками, - добавила Анастасия Беленкова. - Компании присоединяются к тем инициативам, которые им действительно близки и интересны. Участие в мероприятиях всегда добровольное, поэтому за каждой акцией стоит не формальный отклик, а личная вовлеченность корпоративных волонтеров».

Бизнес все чаще поддерживает сотрудников, готовых участвовать в экологических и социальных инициативах: где-то для этого предусмотрены волонтерские дни, где-то развиваются внутренние системы поощрения. Так корпоративное волонтерство становится частью корпоративной культуры и одновременно инструментом развития команды - помогает укреплять горизонтальные связи, проявлять инициативу и объединять сотрудников вокруг общих ценностей.

Внимание к этой теме растет и на государственном уровне. Сейчас корпоративное волонтерство проходит этап институционализации: его поддержка может закрепляться в коллективных договорах предприятий, а вклад компаний в добровольческие проекты получает измеримые критерии оценки. В новой Концепции развития добровольчества до 2030 года корпоративное волонтерство рассматривается как один из важнейших элементов социальной ответственности бизнеса и развития местных сообществ.

