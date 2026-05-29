Самарские нефтепроводчики вышли на экологический субботник в День Волги

Волонтеры «Приволги» заботятся о чистоте берегов во всех регионах своей производственной деятельности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь кубометров мусора - долой

Движение #ЭкоРавновесие в Самарской области набирает обороты. Ежегодно на очищение берегов и родников, посадки деревьев выезжают все больше представителей от разных предприятий, организаций и вузов. Традиционно одна из акций проводится в День Волги, который начали отмечать 20 мая более 15 лет назад, напоминая о важности сохранения великой реки, защиты ее от загрязнения.

Команда «Приволги» - одна из постоянных участниц этих мероприятий. Вот и на берегу в районе третьей просеки делегация предприятия появилась в числе первых. Помочь Волге приехали 25 эковолонтеров - сотрудники аппарата управления, Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания. Фронт работы - гектар территории, усеянный мусором, как принесенным рекой во время половодья, так и оставленным некоторыми отдыхающими. Многочисленный отряд экодобровольцев (вместе с транспортировщиками нефти - 180 человек), дружно взявшись за дело, исправил положение, собрав и отправив на утилизацию около семи кубометров отходов.

- Уже несколько лет мы принимаем участие во всех акциях #ЭкоРавновесия, откликаясь на призыв «Комсомолки», - рассказала специалист службы общественных коммуникаций АО «Транснефть - Приволга» Светлана Мальцева. - Помогаем также волонтерскому сообществу «Путь реки» расчищать экскурсионные тропы в национальном парке «Самарская Лука», поддерживаем федеральные акции - такие как «Сад Памяти», «Вода России», «Сохраним лес».

Здоровье рек - часть экополитики

Собственных экологических инициатив у коллектива «Приволги» тоже немало. Транспортировщики нефти стараются заботиться о природе сразу в нескольких регионах - там, где находятся их производственные объекты, проложены нефтяные магистрали. Особое внимание уделяют рекам. Волонтеры выходят на уборку берегов как в Самарской, так и в Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областях.

Экологическому здоровью водных артерий способствуют не только субботники. Предприятие ежегодно восполняет речные биоресурсы, выпуская сотни тысяч мальков, в том числе редких, краснокнижных видов, в Волгу, Дон, Большой Кинель.

- Примерно 50% участников волонтерских акций - молодежь, - говорит Светлана Мальцева. - Во всех подразделениях и филиалах это наша главная движущая сила. Устраиваясь на предприятие, они уже знают, что здесь ведется большая природоохранная работа - об экологической политике предприятия мы рассказываем школьникам и студентам на профориентационных встречах.

Ответственность за природу нефтепроводчики прививают не только будущим коллегам, но и собственным детям: на экологические мероприятия выходят целыми семьями.

Команда единомышленников растет

Волонтерское движение в «Приволге» растет: трудно остаться в стороне, когда твои коллеги не жалеют времени и сил на добрые дела. Впервые в День Волги вышла на экологический субботник инженер по охране окружающей среды Елизавета Решетникова.

- Приятно внести свой вклад в экологическое благополучие родного региона, - улыбается Елизавета. - К тому же это прекрасная возможность неформально пообщаться как со своими сотрудниками, так и с волонтерами от других предприятий - перенять полезный опыт.

А Дарья Дуцева в волонтерской работе не новичок - и как участник, и как организатор.

- Мы всегда с радостью откликаемся на предложения принять участие в экологических акциях, - рассказала специалист по кадрам Самарского РНУ Дарья Дуцева. - И сами организуем полезные мероприятия. Например, помогли благоустроить территорию реабилитационной школы-интерната в селе Камышла, облагораживаем мемориалы героев Великой Отечественной войны. То, что не под силу одному человеку, команде единомышленников всегда по плечу. На том и стоим!

