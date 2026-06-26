Город-декорация и тысячи людей массовки: как в Тольятти снимали сериал о легендарном майоре Огородникове

Павел Прилучный в роли легендарного майора Дмитрия Огородникова. Фото: vk.ru/iviru

Съемки криминальной драмы «Чужой огород», которые больше месяца проходили в Тольятти, официально завершены. В центре сюжета — реальная история майора милиции Дмитрия Огородникова, который в середине 90-х в одиночку остановил перестрелку 70 бандитов, стал героем телеэфира и объявил мафии войну. Его роль исполнил Павел Прилучный. «КП-Самара» следила за съемками с первого дня и теперь поводит итоги.

«Это не просто кино, это часть их жизни»

За время съемок Тольятти настолько вжился в образ лихих 90-х, что многие жители признавались: съемочная группа стала им родной. Тысячи горожан стали участниками массовых сцен, а кто-то даже предоставлял свои ретро-автомобили для съемок.

Павел Прилучный, который сыграл легендарного майора, старался уловить не просто внешнее сходство с прототипом, а его внутренний стержень.

«Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Не хотелось делать «картонного героя». Мне выпала задача показать живого человека со своими сомнениями и волей. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж. Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто кино, это часть их жизни».

«Вся моя семья снялась в этом фильме»

Тольяттинцы с воодушевлением вспоминают съемки:

«За полтора месяца работы в Тольятти съемочная группа стала для меня такой родной и близкой! Все вместе вы огромная машина, которая творит что-то невероятное! С любовью из Тольятти!».

«То чувство, что вы подарили нам, не передать словами! Эмоции большие! Вы подарили нам шанс вернуться в то состояние, где мы забываем про быт, где мы объединяемся воедино».

«В кадры попадет магазин «Океан», а я в тех краях вырос. Так что для меня просмотр этого сериала — прям обязаловка».

Тольятти на время съёмок превратился в декорацию 90-х: винтажные ларьки, старые машины и тысячи горожан в массовке. Фото: vk.ru/iviru

«Мы свои машины предоставляли для съемок сериала, теперь тоже просмотр обязателен».

«Почти вся моя семья снялась в этом фильме. Так здорово!»

Особенно трогательная история пришла из Верхнесанчелеева - деревни, где обычно главные новости — кто раньше посадил картошку. Одна из местных жительниц тогда написала:

«Встретить Павла Прилучного в деревне за 1100 км от Москвы? Шанс минимальный. Но никогда не равен нулю. А сегодня… у нас снимают кино про 90-е. Настоящие съемочные машины. Люди в одежде той эпохи. Реквизит, как будто время откатилось назад. И среди всего этого — Прилучный. Живешь свою обычную жизнь. И однажды кино просто приезжает к тебе».

Как Тольятти стал декорацией 90-х

На время съемок город преобразился до неузнаваемости. На улицах появились атмосферные ларьки, бумажные объявления на столбах, люди в винтажной одежде и с прическами из 90-х. Съемочная группа работала в разных локациях — от Комсомольского района до Медгородка. Местные жители наблюдали за процессом с балконов, а самые везучие пробирались в фудтрак попить кофе.

16-серийная драма «Чужой огород» выйдет на «Иви» и НТВ в 2027 году. Фото: vk.ru/iviru

Из-за съемок в городе вводились ограничения движения. Под запрет попадали десятки улиц, а также въезды к Итальянскому пляжу и ТЦ «Океан».

О чем сериал и кто еще снимался

Сериал «Чужой огород» — это реальная история, произошедшая в середине 1990-х. Тольятти тогда захлестнул передел криминальной власти: новая дерзкая банда пытается «отжать» у Баргузина (Даниил Воробьев), негласного хозяина города, контроль над автозаводом. Принципиальный майор Огородников не готов мириться с установленными порядками. Его напарником становится Эдик (Сергей Городничий) — только пришедший в милицию идеалист. Однако чем глубже герои погружаются в противостояние, тем страшнее открытие: коррумпированы не только бандиты, но и их собственное начальство.

В сериале также заняты Валерия Астапова, Артем Волобуев, Алексей Фаддеев, Кирилл Лопаткин и другие. Режиссер — Артем Аксененко («Чемпионы», «Медиатор»). Производством занимается компания «ВайТ Медиа».

В сериале будет 16 эпизодов. Премьера ожидается в 2027 году в онлайн-кинотеатре «Иви» и на телеканале НТВ.

Как снимали трагедию

Трагическую развязку фильма снимали на кольце улиц Ворошилова и Дзержинского. По сюжету, автомобиль Огородникова с близкого расстояния расстреливают киллеры — так же, как это произошло в реальной жизни 22 мая 2000 года. Однако сцена вызвала неоднозначную реакцию у знатоков криминальной истории Тольятти — они обратили внимание на несоответствия реальной картине убийства. Впрочем, создатели снимают не документальный, а художественный фильм.