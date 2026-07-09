20 утонувших за полсезона: в Самарской области растет число трагедий на воде

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала купального сезона в самарском регионе утонули 20 человек, среди них семеро несовершеннолетних. Цифры растут с каждым днем. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, почему люди гибнут на воде и что говорят спасатели.

Чапаевск, Сызрань, Узюково: трагедия за трагедией

6 июля из Волги в Красноглинском районе Самары спасатели областной поисково-спасательной службы извлекли тело 27-летнего мужчины. Обстоятельства гибели выясняются.

Ночью 8 июля в Сызрани на волжском пляже утонул 20-летний парень. По словам очевидцев, компания отдыхала у воды, молодые люди распивали алкоголь. Парень зашел в воду и не вернулся. Тело спасатели нашли только спустя несколько часов.

В тот же день, 8 июля, в 17:45 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение из села Узюково Ставропольского района. Из озера извлекли тело 58-летнего мужчины. Подробности случившегося устанавливаются.

В один день, 5 июля, в регионе случилось сразу две трагедии. В Красноглинском районе Самары утонул 12-летний мальчик. Дети играли у протоки Старый Мокрец — ребенка унесло течением. Тело извлекли очевидцы. В тот же день в Чапаевске на озере Березовое водолазы на семиметровой глубине нашли тело 37-летнего мужчины. Он ушел купаться в состоянии алкогольного опьянения и не выплыл.

Самодельный плот на Волге и несчастье на реке Сок

В июне двое подростков решили переправиться через Волгу на самодельном плоту. Без спасательных жилетов, без взрослых. Один из них не доплыл — тело нашли ниже по течению. Второго чудом спасли проходившие мимо рыбаки.

В Красноярском районе утонула школьница. Компания детей отдыхала на реке Сок без взрослых в необорудованном месте. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Сергиевский район: два брата

В реке Сургут погибли мальчики 9 и 11 лет. По словам очевидцев, они приехали на выходные с родителями, взрослые отвлеклись на пару минут, а дети зашли в воду. Течение оказалось сильным — братьев унесло потоком воды.

«В этом году семеро детей — за полсезона, а в прошлом за все лето»

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова в беседе с «КП-Самара» объяснила, что статистика этого года отличается, увы, не в лучшую сторону.

«В аналогичном периоде прошлого года (с июня 2025) цифры были меньше: 12 происшествий, погибших — 15, детей — двое. Но первый ребенок утонул 30 мая 2025 года, то есть накануне лета. В прошлом году за весь сезон у нас погибло семеро несовершеннолетних. В этом году только половина сезона, а уже семеро».

Все погибшие утонули не на пляжах

По словам Нестеровой, ни одна из трагедий не случилась на оборудованном пляже:

«Основная причина гибели граждан остается прежняя — нахождение на водных объектах в местах, где вывешены знаки «Купание запрещено», то есть в местах, не предназначенных для купания. У детей — нахождение у воды без должного присмотра взрослых. Все погибшие в этом году — не на пляжах, не на территории пляжей».

Она подчеркнула: в регионе сейчас 56 пляжей, два готовятся к открытию. Список есть на сайте ГУ МЧС.

«Если мы говорим про пляжи, то в этом году у нас увеличение числа пляжей в регионе. Задекларировано 56 пляжей, два ещё в работе. Они расположены в 26 муниципальных образованиях. Найти их можно на нашем сайте. Там есть спасательные посты, дно обследовано, есть подготовленные люди, которые могут оказать первую помощь».

Алкоголь и вода – не совместимы

Еще одна причина, которую назвала Нестерова, - алкоголь:

«В этом году у нас 11 спасенных по оперативным данным. Вот последние четыре гражданина спасены этой ночью буквально в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Алкоголь и водный объект - это две совершенно разные вещи. Контроль за собой потерян. Поступки несоразмерны с логической картиной, как нужно вести себя на воде. И причина не заставляет себя ждать, вода ошибок не прощает».

Она уточнила, что среди погибших в июне были в основном рыбаки, а в июле - отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения.

«Дети повторяют ошибки взрослых»

Особую тревогу у спасателей вызывают гибель детей. Наталья напомнила о законе Самарской области, запрещающем нахождение детей до 14 лет у воды без взрослых:

«У нас в региональном законе написано, что нахождение несовершеннолетних до 14 лет без должного присмотра взрослых запрещено. Это один из постулатов, который привел к этим трагедиям. Дети повторяют ошибки взрослых. Своим негативным примером они показывают, как неправильно вести себя у воды. И это приводит к трагедии».

«Спасен — это человек, которого живого передали в карету скорой помощи. Дальше мы его судьбу не отслеживаем. Второй вариант — погиб, там уже точка поставлена. За каждой цифрой, которую я сегодня называла, — чья-то жизнь, чье-то здоровье и жизнь близких этого погибшего. Поэтому нужно беречь себя, своих близких, взрослым не забывать, что своим примером они показывают детям, как неправильно вести себя у воды».

Что категорически нельзя делать на воде: памятка от МЧС

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям региона. В ведомстве напоминают простые, но жизненно важные правила:

- купайтесь только на оборудованных пляжах, - там есть спасательные посты, обследовано дно, есть кому оказать помощь;

- не прыгайте в воду с пирсов, мостов и других сооружений, - под водой могут быть камни, коряги, а глубина может оказаться обманчивой;

- не заходите в воду, если выпили алкоголь, это опасно для жизни, - контроль над телом и ситуацией потерян;

- если катаетесь на сапборде или управляете лодкой, надевайте спасательный жилет;

- не оставляйте детей без присмотра у воды, - даже если ребенок умеет плавать, течение или судорога могут сыграть роковую роль.

Соблюдение этих правил не просто рекомендация, а способ сохранить жизнь. В экстренных случаях звоните по телефону 112.