"Она в белом платье, отец рыдает навзрыд": как прощались со школьницей, убитой под Самарой

В Петра Дубрава простились с погибшей школьницей

В поселке Петра Дубрава простились с 15-летней Лизой (имя изменено), жестоко убитой вечером 29 июня. Ее тело обнаружили на улице Садовой около забора одного из домов. По данным следователей, на теле девушки обнаружили пять ножевых ранений. В убийстве подозревают 42-летнего бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Сейчас он арестован и уволен со службы. На похороны собрались несколько сотен человек. Как говорят друзья семьи погибшей, если бы был выходной день, людей пришло бы еще больше. Девочку, которая только начинала жить, все жалеют и не могут поверить, что для такой зверской расправы с ней могла найтись хоть одна причина.

Прощаться у девочкой пришли несколько сотен человек

Мало кто из пришедших мог сдержать слезы. Даже те, кто совсем ее не знал, а просто встречал на улице в поселке, с сожалением говорил: "Она же еще совсем ребенок".

Отец девочки с самого утра чувствовал себя плохо. Рассказывали, что у него постоянно поднималось давление, приходилось сбивать его лекарствами. Во время прощания около подъезда дома дежурила скорая помощь, куда мужчина обращался за помощью. К врачам ходили и еще несколько человек. На тяжелые переживания накладывалось и то, что стояла жаркая погода, многие пытались спрятаться от палящего солнца в тени.

Прощались с погибшей и ее друзья. Компания подростков-готов держалась поначалу несколько обособленно, как бы по-своему переживая трагедию.

После того, как все желающие попрощались с погибшей у подъезда, ее перевезли в храм для отпевания, куда проследовали родные и близкие друзья девочки.

Друзья и родственники не могли скрыть слез

Похоронили ее на кладбище в поселке Петра Дубрава рядом с бабушкой. Как говорили во время похорон, девушка в какой-то момент якобы даже сама просила, чтобы ее похоронили в том месте. На могилу принесли много цветов и игрушек.

Сейчас следователи выясняют причины произошедшего. Антон Безчетвертев не отрицает, что убил девочку, однако о причинах говорить отказывается. Пока не подтверждается версия о том, что у него с девочкой могла быть любовная связь, а убил он ее после того, как она решила все рассказать.

В поселке практически никто не верит, что девушка могла иметь какие-либо связи со взрослым мужчиной. Тем более, друзья и одноклассники рассказывали, что некоторое время назад она встречалась с молодым человеком. Хотя они и расстались, но сохранили добрые дружеские отношения. То, что сразу после разрыва с парнем она бы отправилась искать утешение у взрослого мужчины, вызывает у знакомых большие сомнения.

Девочку похоронили на кладбище в поселке

Рассматривается версия, что полицейский случайно сбил девочку на машине, она стала кричать, и, чтобы замести следы, он решил ее убить.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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