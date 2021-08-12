Сколько заработали призеры Олимпиады-2020 в Токио из Самарской области

Региональное финансовое поощрение оказалось не намного меньше федерального. Источник фото: Samregion.ru

Участвовать в летней Олимпиаде в Токио собирались 14 спортсменов из Самарской области. Единственная представительница от нашей страны в каратэ, 19-летняя Анна Чернышева так и не попала на соревнования — уже в Японии у нее обнаружили ковид. Остальные выступили достойно и принесли в копилку российской сборной четыре серебряные медали. Что же спортсмены получили за свои достижения?

По информации КП, призеры Олимпиады могу рассчитывать на несколько премий: федеральную, региональную, муниципальную. К ним также могут добавляться выплаты от спортивных обществ, федераций, ведомств и т.д. Бывают и неожиданные подарки от доброжелателей — например, дзюдоистке Мадине Таймазовой, завоевавшей бронзу, достался «мерседес» от североосетинского депутата и бизнесмена из Сочи. Но, конечно, далеко не все презенты достаточно впечатляющи, чтобы попасть в новостные ленты.

Размер федеральной премии за серебряную олимпийскую медаль составляет 2,5 освобожденных от налогов миллиона рублей. Эта сумма не менялась с 2012 года. 6 августа с победителями встречался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вручил серебряным призерам Олимпиады сертификаты от регионального правительства номиналом по 2 млн. руб. Кроме того, указом Президента РФ спортсмены были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени. Его кавалеры получают ежемесячную выплату в размере 15050 рублей и ряд льгот — например, уменьшение коммунальных платежей и бесплатный проезд на общественном транспорте. А еще обладатели серебряных олимпийских медалей стали Заслуженными мастерами спорта. Это звание также дает им право на ежемесячную доплату, которая может быть фиксированной (например, в Петербурге это около 16 тыс. руб.), либо составлять 100 процентов от их спортивных заработков. Льготы в данном случае тоже серьезные — вплоть до возможности получения бесплатного жилья.

О других подарках или премиях у «Комсомолки» информации нет. Но можно предположить, что закрывать тему рано. Ведь пять лет назад гандболистки клуба «Лада» получили за победу в Олимпиаде по новенькой LADA XRAY. А Ольга Фомина, напомним, тоже из «Лады». Неужели останется без машины?

Пока же ясно, что спортсмены из Самарской области, вернувшиеся из Токио с серебряными медалями, точно заработали по 4,5 млн. руб. на каждого, существенную ежемесячную прибавку к доходам и социальные льготы разной степени полезности.

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