В Самарской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли 12 человек

Водитель грузовика с прицепом отделался легким испугом, в автобусе погибли 12 человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области огласили приговор водителю фуры, которая прошлой зимой протаранила рейсовый пассажирский автобус на трассе М-5 под Сызранью.

Водитель фуры при этом отделался, что называется, легким испугом. Все 12 погибших ехали в автобусе. тяжелые травмы получили еще 9 пассажиров, в том числе маленький Дима. В год и 7 месяцев он попал в больницу с тяжелейшей травмой головы, от которой практически потерял зрение. Мальчик до сих пор нуждается в реабилитации, благодаря которой понемногу начинает видеть.

Из-за страшного удара, полученного при ДТП, мальчик почти потерял зрение, но сейчас понемногу восстанавливает его Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Расследование длилось полгода, летом дело передали в Сызранский районный суд. На скамье подсудимых оказался 32-летний Абдувахит Ахметов – водитель фуры, который перевозил бананы из Санкт-Петербурга в Казахстан. По версии следствия, он превысил скорость, выехал на встречную полосу, где среагировать на пассажирский автобус просто не успел.

- Также было установлено, что в поездке водитель в нарушение установленных требований установил шины различных моделей на средней оси полуприцепа, что стало одним из факторов, повлиявших на совершение ДТП, - говорят в прокуратуре Самарской области.

Следствие установило, что у фуры на одной оси были шины различных моделей, что могло стать одной из причин трагедии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Расследование вели сотрудники Главного следственного управления СК РФ, Ахметову в итоге предъявили обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Заседания суда проходили в напряженной обстановке – ДТП с таким числом погибших случаются нечасто. За плечами каждого, кто в тот вечер не доехал на автобусе из Самарской в Ульяновскую область, – своя история. К примеру, Файрузя Янгазова должна была уехать раньше, но задержалась на работе, Елену Сорокину так и дождался дома 11-летний сын, Андрей Шебаршев вез родителям продукты в село, а Кристине Спициной был всего лишь 21 год, ее хоронили в белом свадебном платье.

За плечами каждого из погибших - свои истории Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13 декабря суд признал Абдувахита Ахметова виновным и приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии-поселения, плюс на 3 года запретил ему садиться за руль. У мужчины есть 10 дней, чтобы попытаться обжаловать это решение.

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