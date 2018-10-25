Взрыв в трехэтажном доме в Самаре: появилось видео извлечения погибшего пенсионера из-под завалов

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-25T16:23:14+03:00

Спасатели работали на месте ЧП всю ночь, найти и достать тело мужчины из-под обломков удалось только утром

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Сотрудники поисково-спасательного отряда Самарской области опубликовали видео работ на месте разрушенного в результате взрыва трехэтажного частного дома.

Напомним, ЧП произошло в ночь на четверг, 25 октября, на пересечении улицы Карьерной и Внутреннего проезда в Железнодорожном районе Самары. Там около половины первого ночи, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате случившегося 3-этажный коттедж разрушился до основания, а в соседних домах выбило окна. На момент взрыва в доме находился 62-летний хозяин жилища. К сожалению, мужчина погиб. Его жена осталась жива, поскольку ночевала у своей матери.

- Сын погибшего, прибывший на место ЧП, рассказал, где находилась комната отца. Чтобы обнаружить тело пенсионера, потребовалось около часа, а чтобы извлечь его из-под обломков, ушло несколько часов. Обломки здания в любой момент могли вновь обрушится. В итоге пришлось сначала разбирать завалы и оставшуюся часть стены коттеджа. Сотрудники оперативных ведомств и спецтехника работали всю ночь. Извлечь тело погибшего из-под завалов удалось около 10 часов утра, - рассказали в ПСС Самарской области.

Сейчас аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, идет разбор завалов. Как стало известно, в доме жили должники: там не платили за газ довольно долго, и когда сумма задолженности превысила 40 тысяч рублей, дом от газоснабжения отключили. Возможно, причиной трагедии стала несанкционированная врезка в газовую трубу. Однако, как рассказал «Комсомольской правде — Самара» один из специалистов, характер разрушений нетипичен для взрыва бытового газа. В доме были толстые стены, а его разметало словно картонную игрушку. Соседи говорят, что мужчина занимался каким-то бизнесом и даже предполагают, что причиной трагедии могли стать какие-то деловые разборки.

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