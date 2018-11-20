Карантин в самарской школе № 81, в которой отравились 15 человек, продлили до конца недели
В Самаре в школе № 81, в которой на прошлой неделе подхватили кишечную инфекцию 14 детей и 1 взрослый, продили срок действия карантина. Как сообщает администрация учебного заведения в своей официальной группе в соцсети, ограничения на посещение школы будут действовать до субботы, 24 ноября, включительно.
- Пока все учащиеся обучаются дистанционно. Дополнительная информация поступит 24 ноября, - рассказали представители школы.
Огурцы в уксусе и кишечные палочки: чем в самарских школах кормят детей?
Напомним, дети почувствовали себя плохо 15 и 16 ноября. Им понадобилась помощь медиков. Шесть человек пришлось госпитализировать в больницу. В настоящее время проверку по факту данного ЧП проводят сотрудники прокуратуры, специалисты регионального Роспотребнадзора и следователи. Они проверяют как саму школу, так и поставшика питания.
-Сейчас ведутся проверки и по предприятию, которое обслуживало школьную столовую, и по самой школе. Кроме того, мной дано поручение провести комплексную проверку всей системы организации питания в школах города. Безусловно, все выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, а виновные - наказаны, - прокомментировала ситуацию глава города Елена Лапушкина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах
ОНФ запустил всероссийский интернет-опрос (подробности)
На кухнях самарских детсадов и школ нашли нарушения почти на 1 млн рублей
Экспертам Роспотребнадзора не понравилось, как там готовят еду и моют посуду (подробности)
Массовое отравление в школе Самары: 13 детей подхватили кишечную инфекцию
В учебном заведении на несколько дней объявили карантин (подробности)
Виновата еда из столовки? В самарской школе 14 детей подхватили кишечную инфекцию
Школу закрыли на карантин, но занятия продолжаются дистанционно (подробности)
В Самаре следователи начали проверку после массового отравления в школе № 81
Кишечную инфекцию подхватили 15 человек, 14 из которых - дети (подробности)