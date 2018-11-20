2018-11-20T15:10:06+03:00
Общество

Карантин в самарской школе № 81, в которой отравились 15 человек, продлили до конца недели

Сейчас и школу, и поставщика питания проверяют правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока карантин в школе продлили до 24 ноябряПока карантин в школе продлили до 24 ноябряФото: Яндекс.Карты
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В Самаре в школе № 81, в которой на прошлой неделе подхватили кишечную инфекцию 14 детей и 1 взрослый, продили срок действия карантина. Как сообщает администрация учебного заведения в своей официальной группе в соцсети, ограничения на посещение школы будут действовать до субботы, 24 ноября, включительно.

- Пока все учащиеся обучаются дистанционно. Дополнительная информация поступит 24 ноября, - рассказали представители школы.

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Напомним, дети почувствовали себя плохо 15 и 16 ноября. Им понадобилась помощь медиков. Шесть человек пришлось госпитализировать в больницу. В настоящее время проверку по факту данного ЧП проводят сотрудники прокуратуры, специалисты регионального Роспотребнадзора и следователи. Они проверяют как саму школу, так и поставшика питания.

-Сейчас ведутся проверки и по предприятию, которое обслуживало школьную столовую, и по самой школе. Кроме того, мной дано поручение провести комплексную проверку всей системы организации питания в школах города. Безусловно, все выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, а виновные - наказаны, - прокомментировала ситуацию глава города Елена Лапушкина.

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