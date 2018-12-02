2018-12-02T10:28:44+03:00
Происшествия

Снес ограждение: в Самаре на Московском шоссе разбили еще один каршеринговый Hyundai

По словам очевидцев, в машине находились парень и девушка, они не пострадали
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП Самара
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В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Самаре в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщает группа "ДТП Самара".

По словам очевидцев, водитель арендованного авто, двигаясь по Московскому шоссе, влетел в пешеходное ограждение и снес несколько его пролетов. Удар был довольно сильным, у машины оказалась разбита вся передняя часть.

Иномарка снесла несколько пролетов металлического ограждения

Иномарка снесла несколько пролетов металлического ограждения

По предварительным данным, в иномарке находились двое человек: парень и девушка. Кто из них был за рулем, пока не известно. В момент ДТП в машине сработали подушки безопасности. Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал.

Машине разворотило всю переднюю часть

Машине разворотило всю переднюю часть

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Полицейским предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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