Снес ограждение: в Самаре на Московском шоссе разбили еще один каршеринговый Hyundai
В ночь на воскресенье, 2 декабря, в Самаре в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщает группа "ДТП Самара".
По словам очевидцев, водитель арендованного авто, двигаясь по Московскому шоссе, влетел в пешеходное ограждение и снес несколько его пролетов. Удар был довольно сильным, у машины оказалась разбита вся передняя часть.
Иномарка снесла несколько пролетов металлического ограждения
По предварительным данным, в иномарке находились двое человек: парень и девушка. Кто из них был за рулем, пока не известно. В момент ДТП в машине сработали подушки безопасности. Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал.
Машине разворотило всю переднюю часть
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Полицейским предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Вытеснит ли в Самаре каршеринг услуги такси?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каршеринг пришел в Самару на смену такси: кому нужно авто за 420 рублей в час?
Правда выбрать авто пока не получится: пользователям доступны только поддержаные «солярисы» по семь рублей в минуту (подробности)
В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор
Неизвестный автомобилист разбил легковушку возле одного из корпусов Аэрокосмического университета (подробности)
Самарец опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси
Активисты «Ночного патруля» предполагают, что мужчина мог быть пьян (подробности)
В Самаре водитель каршерингового авто опрокинул на бок фургон
К счастью, в аварии никто не пострадал (подробности)
«Минус еще один»: в Самаре на Ульяновской разбили каршеринговый Hyundai
У машины полностью разбита вся «морда» (подробности)