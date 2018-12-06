2018-12-06T19:06:51+03:00
Происшествия

В полиции пока не подтверждают задержание тольяттинского маньяка

Главный подозреваемый - 22-летний Артем Семенов - объявлен в розыск
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подозреваемый Артем СеменовПодозреваемый Артем Семенов
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В ГУ МВД России по Самарской области не подтверждают задержание главного подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти Артема Семенова.

- Информации о задержании подозреваемого нет, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в главке.

Ранее появилась информация, что молодого человека задержали в Москве 6 декабря. До столицы Семенов мог добраться на бла-бла-каре.

Напомним, Семенов проходит по делу о тольяттинском маньяке главным подозреваемым. Сейчас молодой человек объявлен в розыск.

Известно о трех случаях нападения на женщин в Автограде. Две пострадавшие в больнице, одной удалось убежать. Злоумышленник подходил к жертвам со спины и бил их ножом. При этом маньяк ничего не похищал и не требовал. Несколько раз изверг попал в объективы камер наружного наблюдения.

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