В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество
В четверг, 20 декабря, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения начальнику отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области, полковнику Вере Рабинович, которую подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, Веру Рабинович задержали при получении от посредницы — Жанны Назаровой — 2,5 млн рублей. Как полагают следователи, это была первая часть суммы, которая предназначалась для того, чтобы начальник отдела ГСУ поспособствовала в направлении некого уголовного дела в суд. Деньги, которых изначально было 10 млн рублей, через еще одного посредника — Виталия Прокофьева — передал потерпевший по делу. К слову, он в суд не явился из-за опасений за свою безопасность.
Следователи ходатайствовали о заключении Веры Рабинович под стражу, так как она может оказать давление других фигурантов дела и свидетелей.
- Моя подзащитная не имеет возможности и желание куда-то скрываться. Она признала вину, содействует следствию. Факт того, что она будет заключена под стражу, следствию не поможет. Плюс ее малолетнюю дочь нельзя оставлять без мамы, - заявил адвокат Рабинович.
Несмотря на это, суд все-таки постановил заключить Веру Рабинович под стражу до 18 февраля 2019 года.
- Рабинович, будучи действующим сотрудником полиции, используя навыки и знакомства, может воспрепятствовать и оказать давление, - объяснил свое решение судья.
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