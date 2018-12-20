В Самаре суд отправил под арест следователя Веру Рабинович, подозреваемую в покушении на мошенничество

20 Дек. 16:22 2018-12-20T16:25:25+03:00

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, так как у Рабинович есть малолетняя дочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В четверг, 20 декабря, в Самарском районном суде избиралась мера пресечения начальнику отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области, полковнику Вере Рабинович, которую подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, Веру Рабинович задержали при получении от посредницы — Жанны Назаровой — 2,5 млн рублей. Как полагают следователи, это была первая часть суммы, которая предназначалась для того, чтобы начальник отдела ГСУ поспособствовала в направлении некого уголовного дела в суд. Деньги, которых изначально было 10 млн рублей, через еще одного посредника — Виталия Прокофьева — передал потерпевший по делу. К слову, он в суд не явился из-за опасений за свою безопасность.

Следователи ходатайствовали о заключении Веры Рабинович под стражу, так как она может оказать давление других фигурантов дела и свидетелей.

- Моя подзащитная не имеет возможности и желание куда-то скрываться. Она признала вину, содействует следствию. Факт того, что она будет заключена под стражу, следствию не поможет. Плюс ее малолетнюю дочь нельзя оставлять без мамы, - заявил адвокат Рабинович.

Несмотря на это, суд все-таки постановил заключить Веру Рабинович под стражу до 18 февраля 2019 года.

- Рабинович, будучи действующим сотрудником полиции, используя навыки и знакомства, может воспрепятствовать и оказать давление, - объяснил свое решение судья.

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