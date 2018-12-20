Еще одного посредника самарского следователя Веры Рабинович отправили под домашний арест

20 Дек. 16:37 2018-12-20T16:37:17+03:00

У посредницы в деле Веры Рабинович уже обнаружились несколько хронических заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жанну Назарову подозревают в том, что она передала 2,5 млн рублей начальнику отдела ГСУ

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В четверг, 20 декабря, Самарский районный суд избрал меру пресечения безработной 52-летней Жанне Назаровой, которая выступила посредницей начальника отдела ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович.

Женщину подозревают в том, что она передала 2,5 млн рублей правоохранительнице. Деньги предназначались для того, чтобы Вера Рабинович поспособствовала в направлении одного из уголовных дел в суд, чего на самом деле сделать не могла. Миллионную взятку передал потерпевший по этому делу.

По словам следователей, Жанна Назарова сотрудничает со следствием. Они запросили для нее меру пресечения в виде домашнего ареста с запретами на общение с подозреваемыми, мобильную связь и интернет. Как стало известно, у женщины есть несколько хронических заболеваний: гинекологическое, киста и проблемы с почками. Защита Назаровой, в свою очередь, запросила не домашний арест, а ограничения, поскольку из-за состояния здоровья ей может понадобиться ездить в больницу.

Суд постановил отправить Жанну Назарову под домашний арест на срок 2 месяца.

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